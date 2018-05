Les Planes ha acabat un pou que bomba l'aigua amb energia solar

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha acabat les obres d'un pou destinat a fer de captació per a la xarxa d'aigua potable del poble. La novetat és que la bomba extractora de l'aigua es mou amb l'energia d'uns panells solars que estan damunt del dipòsit de distribució d'aigua.

El pou té una fondària de 12 metres i aigua amb abundància. Està situat a uns 50 metres de la darrera casa del barri de la Vedruna, a la part del nucli urbà més pròxima a Olot. L'obra ha suposat una inversió de 40.000 ?.

Segons ha explicat el regidor, Marc Puig (PDeCAT) el principal avantatge del pou és que suposarà una reducció molt important del consum elèctric.

També ha comentat que el dipòsit de distribució s'alimentarà del pou acabat de construir i d'un altre de més vell situat al costat del safareig municipal que treu l'aigua de 50 metres de profunditat amb una bomba alimentada per força elèctrica convencional.

Segons Puig, la construcció del pou nou farà possible que les bombes del pou vell no hagin de treballar tantes hores seguides i consegüentment hi haurà menys consum. El pou forma part d'un pla de millora de la xarxa de distribució d'aigua de Sant Jaume de Llierca. En els darrers temps, l'Ajuntament ha millorat les conduccions en baixa i en alta per tal d'evitar les avaries.

La renovació de les canonades d'aigua ha format per de les obres d'urbanització del carrer del Pla, un dels més importants de la localitat, i de can Bagué.