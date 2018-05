Els representants per Girona del PDeCAT al Congrés i al Senat van presentar ahir en roda de premsa les esmenes gironines als pressupostos generals de l'Estat per al 2018 que es començaran a votar a partir del dia 26. «L'hora de la veritat comença ara», va dir el diputat Jordi Xuclà assegurant que les 87 esmenes poden tenir el suport de formacions com ERC, PSC o En Comú, amb qui han mantingut contactes i tenen cert consens amb les reivindicacions de la demarcació. Amb tot, va recordar que «aquestes esmenes que són a favor dels ciutadans» de la demarcació «necessitarien també el suport de Ciutadans».

Una formació, va insistir, que «ha multiplicat per dos la seva força pressupostària a les comarques gironines: l'any passat va presentar zero esmenes a favor de les comarques gironines i aquest any només una pactada amb el PP: 250.000 euros per la casa natal de Salvador Dalí». Per al diputat, significa que «per a la resta practiquen un contracte d'adhesió als pressupostos del PP» i que «els pressupostos de Cs són els pressupostos del PP». Així, va apel·lar al suport de totes les forces, també de Ciutadans.

Sobre el pressupost, Xuclà va criticar que no contempla «cap partida viable per començar el desdoblament de l'N-II nord» i només permet continuar obres iniciades. A més, tot i l'anunci de Foment del baixador del TAV a l'aeroport, «una molt bona obra que hem reivindicant durant molts anys», va prosseguir, el gruix de la inversió «és per a l'any 2026».

Per la seva part, el diputat Sergi Miquel va posar en valor que totes les comarques de la demarcació «tenen representació en les propostes d'esmenes» i va posar d'exemples reivindicacions com la dotació a la Casa Natal de Salvador Dalí, els Festivals de Cadaqués i Temporada Alta, millores camins de ronda a Platja d'Aro o l'N-260. A més, va afegir que les propostes no s'han fet des d'un despatx sinó que recullen les inquietuds «dels ajuntaments, regidors i alcaldes».

Finalment, el senador Joan Bagué va destacar que els comptes no introdueixen cap projecte nou, «continuen els clàssics que eren anteriors» i «allarguen les previsions». Bagué va criticar la infrainversió a Girona «que es cronifica». «Estem molt per sota del que ens correspondria», va dir. Tot plegat, amb graus d'execució «del 65% al 75% en el millor dels casos», és a dir, «que de cada quatre anualitats una es perdria». El senador també va criticar les nul·les propostes de Cs i va dir que, amb el suport que tenen en vots a la demarcació, no presentar esmenes gironines «ratlla l'insult al propi votant».