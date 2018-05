Quatre adolescents gironins guanyen un concurs de robòtica als Estats Units

Quatre adolescents gironins han guanyat un premi de robòtica als Estats Units dissenyant una cadira de rodes connectada a un braçalet. Els joves, d'entre 12 i 13 anys, han presentat el projecte a la Vex Robotics Competition, un campionat d'abast internacional que s'ha celebrat a Kentucky.

Entre d'altres, la cadira de rodes està pensada per aixecar la persona discapacitada i el braçalet que hi va interconnectat; a més d'incorporar usos per facilitar-li el dia a dia. La idea els ha valgut un dels Inspire Awards (premis a la inspiració) que atorga el jurat.

La Núria Brusi, la Laia Travé, en Marc Falgueras i l'Àngel Roncero proven el seu robot a la pista d'entrenament. Ja fa gairebé un any que tots quatre van posar-se a dissenyar-lo i construir-lo. Ho van fer amb l'objectiu que superés el repte que l'organització dels Vex havia posat per a aquest 2018: agafar unes anelles insertades en uns tubs a un costat de la pista, traslladar-les a l'altra banda i deixar-les caure en uns altres.

Els quatre joves, que estudien 1r i 2n d'ESO en instituts de la ciutat de Girona, fan extraescolars de robòtica i participen als tallers d'Innova't Educació. És aquí on es preparen per participar a la competició internacional, de la qual ara fa pocs dies es van celebrar les finals a Louisville, la ciutat més gran de l'estat de Kentucky. Per poder tenir bitllet als Estats Units, abans cal guanyar el campionat estatal de la Vex Robotics, on aquest 2018 van participar-hi 35 equips. D'aquí en surten tres places per anar al mundial. I aquests adolescents gironins, que es van inscriure a la prova amb el nom de Wildcats, van aconseguir-ne una, imposant-se a la seva categoria (la dels robots de plàstic). A partir d'aquí, i després de buscar espònsors per finançar-se el viatge, ells i dos monitors es van enlairar cap als Estats Units. A les finals de la Vex Competition hi participen fins a 1.600 equips.