Els robatoris en habitatges segueixen a l'alça a Girona

L´estat en què van deixar els lladres un centre de fisioteràpia de Riudellots després que hi robessin, l´1 de desembre passat. aniol resclosa

Els robatoris en habitatges a les comarques de Girona han viscut un primer trimestre de l'any a l'alça. En concret, els robatoris amb força en domicilis han crescut un 20,9%. Una tendència creixent que ja està essent una tònica dels darrers dos anys a la província.

Segons el balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior dels tres primers mesos de l'any, s'han conegut 1.012 casos, quan en canvi, durant el mateix període de l'any passat, en van ser 837.

El degoteig de robatoris a domicilis es produeix a tota la demarcació i el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, destacava a mitjans d'abril que els Mossos d'Esquadra estan en lluita constant contra aquest tipus de lladres i que malgrat que l'any passat van baixar una mica, era un dels temes al qual dediquen més esforços.Els Mossos d'Esquadra hi van dedicar fins a 264.000 hores durant el 2017, el que equivaldria a tenir a 156 agents al carrer només pel que fa a prevenció d'aquests fets.

I és que patir un robatori a l'àmbit de la llar fa sentir a les víctimes violentades, ja que entren en el seu espai més íntim, el de la seva propietat privada.

La província de Girona s'ha convertit en una de les que lideren els robatoris amb força a domicilis durant el primer trimestre d'aquest 2018. Es troba en el setè lloc d'Espanya, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de l'Interior. Al capdavant de la classificació hi ha la província de Barcelona, on també han pujat aquest tipus de fets, amb 4.538 casos. El segon lloc és per a Madrid, amb 3.374.



Més agressions sexuals

Quant a la resta d'indicadors del Balanç de Criminalitat dels primers tres mesos de l'any, cal destacar l'increment de les agressions sexuals amb penetració. Han pujat un 120%. S'ha passat de cinc a 11 casos. Un fet que es deu sobretot a l'increment de les denúncies. En total, però, els delictes contra la llibertat sexual han patit un increment de només l'1,9%, s'ha passat de 53 a 54 fets.

El que ha baixat, en canvi, són els fets coneguts per tràfic de drogues, passant de 98 a 90, el que representa una baixada del 8,2%. També han patit una davallada però molt minsa els robatoris de vehicles, de 116 casos s'ha passat a 115 casos en els primers tres mesos de l'any.

Pel que fa als delictes de sang, s'ha de destacar que no hi ha hagut cap homicidi ni assassinat en tres mesos.

Però cal dir que de crim ja n'hi ha hagut un des de principis d'any a les comarques de Girona i que no recull el balanç ja que va tenir lloc a Blanes, ja a l'abril. Un home va matar a la seva dona el dia 9. Li va clavar diverses ganivetades quan hi havia també els fills al seu domicili del barri de Els Pins. L'home, que va quedar detingut pels fets, després també es va intentar autolesionar.

Un altre dels indicadors del balanç d'aquests primers tres mesos de l'any són els robatoris amb violència i intimidació. En aquest cas han patit un increment del 16,7% en el primer trimestre de 2018. S'han assolit els 196 casos entre gener i març d'aquest any, mentre que en el mateix període de 2017, se'n van donar fins a 168.