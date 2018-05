Sant Jaume reclama 1 milió d'euros a Foment d'un compromís de fa 10 anys

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca reclama que el Ministeri de Foment compleixi el compromís d'aportar 1 milió d'euros per a la urbanització del carrer Major, antiga travessera de l'N-260, abans de fer el traspàs de titularitats. Segons ha explicat, Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca pel PDeCAT, fa 10 anys el Ministeri de Foment va incloure en els pressupostos i va publicar al BOE el compromís d'urbanitzar el carrer Major amb 1 milió d'euros.

El motiu era que Foment s'havia estalviat de fer un vial de serveis en les obres de construcció de l'A-26, que passa pel costat del poble, perquè van fer servir el carrer. Llavors, Foment va prendre el compromís d'arreglar-lo. Això no obstant, Cargol explica que va arribar la crisi i, tot i que l'Ajuntament tenia el projecte fet, Foment no va fer res.

El projecte va quedar en un calaix, fins que una empresa situada a l'entrada del carrer va demanar permís per fer uns murs. L'alcalde va anar a Girona a demanar permís, perquè encara és un tram de titularitat de Foment, i el delegat de carreteres de l'Estat li va proposar fer el canvi de titularitats a favor de l'Ajuntament. La posició de l'alcalde és que fins al compliment del compromís no hi haurà canvi de titularitat.

El 2007, Foment va culminar la major part de traspassos dels trams de les antigues carreteres que ara són vials urbans. En el cas de Castellfollit i la major part de pobles amb travessera de la N-260 entre Port Bou i Campdevànol es va fer efectiu. Això no obstant, queden els 700 metres del carrer Major de Sant Jaume.