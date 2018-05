La Diputació de Girona destina 100.000 euros a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Les propostes que han rebut la subvenció són ens locals del Baix Empordà, la Selva, el Gironès i la Garrotxa. L'objectiu d'aquest programa és fer aflorar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica, vocació de continuïtat i la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona. Segons el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació, Josep Antoni Frías, en aquesta convocatòria s'ha tingut en compte el grau de qualitat tècnica de l'actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

S'han concedit subvencions, entre d'altres, a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) pel projecte Palafrugell, competències i oportunitats laborals; a l'ajuntament de Blanes pel Blanes Gluten Free 2.0; a l'entitat DinàmiG per la Dinamització de la gestió empresarial compartida en la PAE de la Garrotxa. A l'ajuntament de Celrà pel projecte O-COOPA'T, apoderament i cooperativisme; a l'Ajuntament d'Arbúcies pel projecte de la Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones; a l'Ajuntament de Salt per l' Start-up gastronòmica «Salt Xef». Al Consell Comarcal de la Selva, pel projecte Digitalització del petit comerç com a element de consolidació empresarial, o a lAjuntament de Girona per l'Experiència LabGi!, entre d'altres.