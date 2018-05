L'aeroport opera 134 vols privats pel Gran Premi de Fórmula 1

L´aeroport de Girona Costa Brava operarà 134 vols privats aquest cap de setmana amb motiu del Gran Premi d´Espanya de Fórmula 1, que se celebra al circuit de Montmeló. Segons ha informat AENA, l´aeròdrom de Vilobí d´Onyar operarà 70 arribades i 64 sortides. La xifra és superior a la de l´any passat, quan es van confirmar 124 vols privats per transportar pilots i personalitats fins al Circuit de Catalunya, 62 arribades i 62 sortides.

El Regne Unit, Suïssa, Alemanya i Itàlia són els països d´on procedeixen la majoria dels vols que arriben entre ahir i avui a Girona coincidint amb el premi, segons el gestor aeroportuari, que informa que avui és el dia amb més moviment a la terminal gironina, amb 40 operacions.

A més, avui s´han habilitat un pont aeri d´helicòpters per al trasllat de pilots i personalitats de la Fórmula 1 des de l´aeroport de Girona fins a Montmeló, per arribar al circuit de Catalunya.

També acollirà vols privats amb motiu del gran premi de Fórmula-1 (141) l´aeroport de Barcelona-el Prat, amb 72 arribades i 69 sortides. De fet, l´aeròdrom barceloní va rebre els primers jets dijous passat (18 aterratges en conjunt). Això no obstant, a Barcelona-el Prat demà també serà el dia amb més sortides, ja que hi ha 23 enlairaments previstos. La gran majoria d´aeronaus procedeixen del Regne Unit, França, Alemanya i Espanya.