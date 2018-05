Cada mes es multen una vintena de tràilers a l'N-II tot i la prohibició de pas

La Nacional II és la principal via de comunicació gratuïta entre Girona i França. És un via que històricament han utilitzat molt els transportistes i això ha repercutit al llarg dels anys malauradament en una alta sinistralitat. Compta amb punts negres i és una carretera que encara té quilòmetres per desdoblar. Entre els anys 2010 i 2017 s'ha cobrat 66 vides.

Per reduir la sinistralitat en aquesta via, el 19 d'abril de l'any 2013 es va instaurar la prohibició del pas de camions de quatre o més eixos entre Maçanet de la Selva i la Jonquera. I des de l'any 2015, el tram de restricció un cop desdoblat el tram de Caldes–Sils abraça el traçat d'N-II que va de Fornells fins a la Jonquera.

Amb aquesta mesura, els tràilers que fins llavors circulaven per l'N-II van haver de canviar d'hàbits i ara es desvien obligatòriament cap a l'autopista AP-7.

N'hi ha però que encara no saben o no volen seguir les indicacions de prohibició i això s'ha convertit en què de mitjana durant aquest 2018 s'arribin a imposar fins a 20 multes cada mes per no fer cas a aquesta mesura.

Si els Mossos d'Esquadra enxampen els tràilers circulant per la Nacional II en aquest tram que va de la Jonquera fins a Fornells de la Selva, s'acaba majoritàriament amb una sanció econòmica de 500 euros.

En cinc anys, de 19 d'abril de 2013 a 20 d'abril de 2018, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, la policia autonòmica han tramitat fins a 5.606 sancions fermes. Representa un miler per any. Tot i això cal mirar amb detall les dades perquè si bé l'any passat se'n van imposar prop de 20 de mitjana cada mes amb un total de 598, el 2017 va ser l'any amb menys multes.

Els conductors de camions es pot veure com han anat assimilant la prohibició de mica en mica perquè durant els primers vuit mesos de mesura, des d'abril de 2013 fins a finals d'aquell any, se'n van tramitar 2.488.

Aquestes sancions fermes han anat davallant, ja que l'any següent es van reduir en un any a la meitat amb 1.233. El 2015 la xifra també va caure amb fins a 513 però en canvi, el 2016, van pujar les sancions amb 716.

Aquest 2018 el Servei Català de Trànsit ja n'ha tramitat 58 de fermes en prop de quatre mesos –fins a 20 d'abril-. Cal dir que aquestes multes, els Mossos d'Esquadra posen la majoria de multes per les infraccions que fan els camions, és a dir, aquells que circulen per l'N-II tot i ser prohibit, estan tipificades i valorades en 500 euros. Però també n'hi ha algunes per altres qüestions.

Es tracta d'aquelles sancions que s'imposen a aquells camioners que incompleixen les condicions malgrat tenir l'autorització per anar al tram d'N-II. Aquí podrien entrar per exemple incompliments d'horari, d'itinerari, entre d'altres.

El manteniment de les sancions es podria deure, tot apunta, a la recuperació de la crisi econòmica fet que ha provocat que hi ha molta més circulació a la xarxa viària i també perquè conductors estrangers no fan cas de les indicacions.



Cau la mortalitat

La caiguda de la mortalitat en aquesta carretera històricament tan negre és una mostra evident que aquest tipus de restricció de pas de camions d'alt tonatge funciona

Des de principi d'any però ja han perdut la vida tres persones a l'N-II en un accident de Trànsit. Amb només 8 dies de febrer van morir dos conductors a la Nacional II al seu pas per la Jonquera fruit d'un accident de trànsit. Ho vab fer amb només dos dies de diferència.

El primer, el 7 de febrer quan un jove va fer una sortida de via de matinada mb el seu Fiat 500 i el cop va ser fatal. L'altre tràgic sinistre viari va ser l'endemà a la tarda, quan un home va morir per un xoc frontal a l'N-II amb tres vehicles implicats.

A banda de la víctima mortal hi va haver dues persones ferides. I el sinistre més recent va produir-se l'1 de març al tram desdoblant, a l'A-2, a Fornells de la Selva. Un home va morir atropellat en baixar del cotxe.

Cal dir que malgrat aquest inici d'any amb ja tres víctimes mortals en aquesta carretera, les xifres de mortalitat disten molt de les del 2012 per exemple, l'any abans de l'entrada en vigor de la prohibició dels camions. Aquell any van perdre la vida fins a 13 persones; el 2013 van caure a sis persones mortes; el 2014; a una víctima mortal.