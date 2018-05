Puigcerdà oferirà audioguies als visitants amb visió reduïda

L'Ajuntament de Puigcerdà s'ha proposat donar una passa definitiva en l'assoliment d'una oferta turística adaptada a les persones amb discapacitats. Seguint el pla d'acció turística pel qual ha rebut una subvenció de 400.000 euros, ha anunciat l'edició de material informatiu adaptat a les persones cegues, així com l'adequació física del parc Shierbeck, el de l'Estany, per a l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

El consistori va prendre el compromís de ser un destí adaptat a través del projecte global «Millora de la mobilitat, accessibilitat i posada en valor dels equipaments i espais turístics de Puigcerdà», el qual suposa una inversió final d'1,7 milions. Entre les mesures que prendrà aquest any hi ha l'adquisició, amb una partida de 15.000 euros, d'audioguies per a persones amb visió reduïda que permetran recórrer el centre amb un guiatge sonor o la inclusió de l'escriptura braille a les rutes culturals ja senyalitzades.