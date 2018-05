Renfe suspèn alguns trens a París entre avui i demà per la vaga a França

Renfe ha suspès el tren Barcelona-París que hauria d'haver sortit avui a les 09:25 hores i tornarà a quedar bloquejat demà, 14 de maig, a causa de la vaga ferroviària iniciada a França a principi d'abril, a més que també han estat cancel·lats els trens amb destins a Lió, Marsella i Tolosa.

No obstant això, segons han explicat a Efe els serveis de comunicació de Renfe, el tren Barcelona-París previst per a les 13:20 hores té prevista la seva sortida i no registra incidència.

Això no obstant, les línies que uneixen Barcelona amb Lió, Tolosa i Marsella han quedat bloquejades i així seguiran demà, tant d'anada com de tornada.

De fet la pàgina web de Renfe avisa que el tren Tolouse-Barcelona circula entre Perpinyà i la Ciutat Comtal i la línia Marsella-Madrid s'inicia a Figueres Vilafant.

Les mateixes fonts de Renfe expliquen que els viatgers que han vist cancel·lats els seus trens tenen la devolució íntegra dels seus bitllets.

A més, segons fonts dels trens de rodalia catalans (rodalies) només estan garantits els trajectes fins a Puigcerdà i Portbou i no s'assegura el destí final dels trajectes de la línia R3 a la Tour de Carol ni la R11 fins a Cerbere.

Renfe incideix en que és "completament aliena" a la vaga ferroviària a França i lamenta les molèsties que pugui provocar.

Recomana als seus clients la consulta de qualsevol possible incidència en la circulació del seu tren o la resolució de dubtes al telèfon únic d'atenció 912 320 320.