Costa i muntanya guanyen turistes exclusius

El balanç de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) del primer trimestre de 2018 fa aflorar dades positives per al sector turístic de la Costa Brava i el Pirineu català (marca que inclou les comarques del Ripollès i la Cerdanya): de gener a març les pernoctacions en allotjaments de les dues destinacions van créixer un 23,5% i un 11,9%, respectivament, en comparació amb el mateix període de l'any passat. I el tercer mes va ser especialment bo: 545.000 nits d'hotel contractades a la Costa Brava, un 36% més que el març de 2017 (+144.000 en xifres absolutes), i 139.900 al Pirineu català (+30.500). Que la Setmana Santa comencés el 25 de març és un factor que ha contribuït a aquests bons resultats –la Federació d'Hostaleria de Girona situava l'ocupació mitjana a la costa en el 75% i, a la muntanya, en el 85% per aquelles dates.



Context de moderació

En definitiva, les estadístiques són bones en un context en què, segons el lobby turístic espanyol Exceltur, «l'activitat turística» manté la «dinàmica» de principis d'any, que marca el retorn a «una senda de normalització», que discorre per un creixement «més moderat» i «més d'acord amb els fonaments del cicle econòmic». El PIB turístic avança un 3,4% els tres primers mesos de 2018, tot i que la demanda estrangera «afluixa notablement el ritme» respecte els «excepcionals registres» dels últims anys. Així, a l'Estat, es produeix una «intensa caiguda» de l'estada mitjana (-3,7%) en paral·lel a una «notable recuperació» de destinacions competidores del Mediterrani oriental, a ritmes que superen el 37%. A Turquia i a Egipte ho fa al 42,8%, per exemple.



Els cinc estrelles milloren resultats

Les dades de l'Idescat corresponents al tercer mes de 2018 confirmen una tendència: els hotels de luxe guanyen clients. Són els que tenen categoria de «cinc estrelles d'or» els que registren un creixement més notable de les pernoctacions a Catalunya el mes de març: els resultats milloren un 11,9% respecte als obtinguts el tercer mes del 2017. Segueixen aquesta tendència alcista els de «quatre estrelles d'or» (+9,7%); els de tres (6%) i els de dues, que registren un creixement molt més moderat, de l'1%, segons l'Idescat. Baixen, en canvi, els allotjaments de menys categoria, els d'«una estrella d'or» (-3%), i s'estavellen els d'«una estrella d'argent», que contracten un 21,5% menys de nits (els establiments de «dues i tres estrelles d'argent», en canvi, guanyen un 10,9% de reserves).



Tendència

L'obertura d'establiments de luxe o de gran luxe a la Costa Brava esdevé una tendència cada cop més marcada. L'exclusiu hotel Alàbriga de la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols n'és un exemple. Com ho és, també, La Fortalesa, que obrirà portes a mitjan juny a Sant Julià de Ramis i que ocupa l'antic castell fortí del municipi. Un projecte museístic i hoteler que neix de la mà de l'empresa familiar barcelonina D'OR Joiers, que des que l'any 2002 van comprar aquest edifici, declarat bé cultural d'interès nacional, hi han invertit 14 milions d'euros. La Fortalesa compta amb el D'Or Museum, dedicat a la joiera i a l'art i que ocupa un espai de 6.000 m2, repartits en tres plantes dissenyades per «dignificar» la feina dels artesans a Catalunya i per donar a conèixer el «món complex» de les joies i de les pedres precioses, explica a l'ACN Ramón López, impulsor del complex, segons el qual «no hi ha cap més museu d'aquestes característiques a Catalunya». La proposta gastronòmica d'aquest nou establiment hoteler d'alt nivell anirà a càrrec del xef barceloní Jordi Cruz.