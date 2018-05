Girona: «zona desitjada» per a inversors estrangers en cases de gran luxe

«Preveiem que el tram de la Costa Brava que queda entre Palamós i Llafranc també experimentarà una activitat superior el 2018 a causa de l'augment en la demanda nacional, que ja hem observat en el gran interès que ha despertat Cala s'Alguer Apartaments, una promoció d'obra nova en exclusiva (...) a prop de la badia que duu el mateix nom». Ho diu Tom Maidment, soci de la immobiliària especialitzada en el mercat de luxe Lucas Fox, fundada per l'advocat anglès Alex Vaughan i el col·lega de professió holandès Stijn Teeuwen el 2005. L'empresa, en expansió –el 2017 van incrementar un 39% les vendes i el preu mitjà va disparar-se un 59%, segons dades de la firma–, situa la costa de Girona entre «les costes més desitjades» pels clients amb altíssim poder adquisitiu.



Finca «magnífica»

És requerida una solvència econòmica extrema per poder comprar, per exemple, una vil·la de 1.187 m2, set dormitoris, set banys, un spa, una zona chill-out, piscina, barbacoa, terrassa amb vistes al mar i un apartament per a convidats. La casa és la primera que figura a la llista de prop de 240 propietats que Lucas Fox té en cartera a Girona; el preu: «a consultar». A Aiguablava (Begur) venen «una de les propietats costaneres més magnífiques de la Costa Brava». La finca ocupa 3,6 hectàrees i inclou dues (altra vegada) «magnífiques cases de luxe, renovades i en condicions immaculades, amb jardins de gespa, piscina, bosc privat i precioses vistes al mar». Està situada a 15 minuts a peu de les platges d'Aiguablava, Fonda i de Fornells i surt –atenció– per 7.950.000 euros.



Juntament amb l'exclusiva costa de Marbella, a Andalusia, la Brava s'ha convertit en objectiu dels «compradors internacionals» de segones residències, que des que ha començat el 2018, asseguren els responsables de Lucas Fox, «han estat més actius», especialment els britànics, explica Maidment. El preu mitjà de les propietats venudes per Lucas Fox el primer trimestre de l'any s'enfila fins als 924.000 euros, xifra que supera en un 18% la mitjana del 2017, que es va situar en els 780.000 euros. Però això no és tot: diu la immobiliària que les vendes «a la Costa Brava i a Girona» s'han «multiplicat per quatre» de gener a març en comparació amb el primer trimestre del 2017.



«Focus d'inversió»

Això posiciona la província com «un dels focus d'inversió més importants de la costa espanyola». En una de cada dues operacions que ha tancat Lucas Fox fins al març la «motivació de compra» ha consistit a «tenir una segona residència» en «aquesta desitjada zona al nord de Barcelona».



Predomini de britànics

Els inversors britànics acaparen la meitat de les operacions que l'empresa tanca a la costa de Girona, precisa Carrie Frais, assessora d'aquesta agència establerta a Barcelona, que disposa de 12 oficines comercials repartides per Espanya i que compta amb una plantilla de 150 «directors i empleats multilingües». Lucas Fox disposa d'un catàleg conformat pels «habitatges més exclusius d'Espanya, ubicats en algunes de les regions i ciutat més cobdiciades». Segons la immobiliària, «el 37% dels usuaris» de la web que busquen cases de luxe a la Costa Brava són compradors potencials nacionals, d'altres comunitats autònomes.



Lloret, Blanes, Cadaqués...

A banda de Begur i de Sant Feliu de Guíxols –en aquest últim municipi hi tenen a la venda una casa modernista a tocar de la platja de Sant Pol, que ocupa 460 m2, té sis dormitoris i costa 3,5 milions d'eursos–, en el catàleg d'aquesta agència tan exclusiva hi figuren propietats ubicades a Lloret de Mar, Blanes, Tossa de Mar, Castell-Platja d'Aro (s'Agaró), Palafrugell (Calella, Llafranc i Tamariu), Calonge, Roses i Cadaqués –al cap de Creus una de les finques que crida més l'atenció és una vil·la de «nova construcció» de 480 m2, situada en una finca de cinc hectàrees amb vistes al mar i que té un preu de venda d'1.800.000 euros.



El Pla de l'Estany

Els responsables de Lucas Fox tenen clar que més enllà de la costa i de l'històricament cotitzat Empordà, hi ha vida en el mercat immobiliari de luxe. Per exemple: «el Pla de l'Estany –diu Tom Maidment– s'ha convertit una meca per a atletes, ciclistes, remers i nadadors, i la localitat de Banyoles, amb el seu preciós estany, és la principal atracció».



Zona ideal per al ciclisme o el ioga

Lucas Fox observa en aquesta comarca «una zona popular» entre esportistes i ideal per obrir-hi espais de «ioga, centres per a ciclistes o pensions». I assegura aquest agent immobiliari: el Pla de l'Estany «està començant a rivalitzar amb el seu veí, l'Empordà, especialment entre els compradors estrangers». La previsió de vendes que fan els responsables d'aquesta agència per a l'exercici 2018 en aquesta part de la província també és optimista.