L'aeroport de Girona perd un 2,9% de passatgers a l'abril

L'aeroport de Girona ha perdut un 2,9% de passatgers durant l'abril, però tot i això manté la tendència ascendent en l'acumulat de l'any. Segons recull l'estadística d'Aena, al llarg del mes passat 178.094 persones van passar per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva) per enlairar-se o aterrar amb alguna de les companyies que hi operen. Tot i que l'aeroport ja ha entrat de ple en temporada d'estiu, el fet que aquest any el gruix de la Setmana Santa caigués a finals de març s'ha deixat notar. De fet, s'han arribat a fer fins a un 15,9% menys d'operacions en comparació amb l'abril del 2017 (n'hi ha hagut 1.511). L'aerolínia de baix cost irlandesa Ryanair continua acaparant el trànsit (arribant a transportar el 94% dels viatgers). Entre les rutes més sol·licitades hi ha Brussel·les, Weeze o Pisa.

Cara i creu en les dades de passatgers a l'aeroport Girona-Costa Brava. La cara és que, entre gener i abril, la terminal de Vilobí d'Onyar ha guanyat un 1,8% de viatgers i ja en suma 333.415 en l'acumulat de l'any. La creu és, però, que durant l'abril ha perdut passatgers en comparació amb el mateix mes del 2017. En concret, el descens ha estat del 2,9%.

Segons explica Aena, en part aquí hi ha tingut a veure el fet que aquest any la Setmana Santa s'hagi concentrat, sobretot, a finals de març. I això es veu quan es miren les operacions que s'han fet des de Vilobí d'Onyar. Al llarg de l'abril hi va haver 1.511 aterratges i enlairaments (fins a un 15,9% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat).

"S'ha de destacar que l'operativa de l'any 2017 de Setmana Santa es va desenvolupar de manera íntegra a l'abril, mentre que aquest any s'ha concentrat majoritàriament al març", explicita Aena. I hi afegeix: "Per la qual cosa, s'ha notat força en alguns aeroports turístics" (com seria el cas del de Girona).

A tot això també s'hi suma que, durant el primer quadrimestre d'any, el número global d'operacions també ha anat a la baixa. En concret, en l'acumulat del 2018 se n'han fet 3.751, la qual cosa suposa un descens del 18% en comparació amb l'any passat. Això, però, si es posa en relació amb el número de viatgers, allò que demostra és que els avions han anat més plens i que els vols a les diferents rutes han tingut més ocupació.



Ryanair continua predominant

La majoria dels passatgers que aquest abril han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, com ja és habitual, han volat amb avions de Ryanair. I és que l'aerolínia de baix cost irlandesa n'ha arribat a transportar fins al 94% (167.493).

A Ryanair la segueixen la russa Pobeda Airlines (que n'ha transportat 4.617) i Transavia (3.782). I a molta més distància, companyies com Thomas Cook (223) i altres que han fet xàrters, com Small Planet Airlines o Adria Airways. Pel què fa a destins, aquest abril els més sol·licitats han estat les rutes amb Brussel·les, Weeze (Alemanya), Pisa, Eindhoven, Karlsruhe i Frankfurt.

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, aquest abril se n'han transportades 10,4 tones (i durant el primer quadrimestre, han estat 31,8).