Neu, fred i pluja al mes de maig

Una bossa d´aire fred va provocar ahir una jornada d´inestabilitat, de fred, neu i pluja. L´episodi va deixar temperatures pròpies del mes de març, amb un descens d´entre 3 i 8 graus en menys de 24 hores. Les pluges van caure amb força a les comarques gironines i en la zona del Pirineu fins i tot va arribar a nevar.

El canvi de temps va començar el dissabte a la tarda, amb l´arribada d´un front d´aire fred. Això va provocar que les temperatures baixessin, i a les comarques gironines es va notar sobretot el diumenge al matí, on les mínimes van estar entre -9 i 8 graus i les màximes es van enfilar entre els 10 i 17 graus. A primera hora del matí, la diferència de temperatura respecte del dissabte eren d´entre 5 i 12 graus inferiors. Per exemple, a Girona hi havia una diferència de de 6 graus i a la Molina va arribar a ser de 10 graus.

La davallada tèrmica també va arrossegar la cota de neu, que va baixar fins als 1.200 metres. Segons les dades del Meteocat, els registres de neu van arribar als 20 centímetres al Pirineu. A les comarques gironines, les tempestes de neu van deixar 19 cm a Ulldeter (2.410 m), 15 cm a la Molina (1.600 m) i 10 cm a la vall de Núria (1.971 m). La neu fins i tot va caure a Puigcerdà, encara que no va acumular una quantitat tan important com en altres punts de la província.

Les comarques gironines van ser de les més afectades a Catalunya pels ruixats, deixant quantitats de precipitacions de més de 50 litres/m2. Les pluges van ser abundants a poblacions com Planoles, la Vall de Bianya o Santa Coloma de Farners. Durant el diumenge al migdia van començar a aparèixer clarianes, però el Meteocat va mantenir l´avís moderat per intensitat de pluja a: Baix Empordà, Gironès i la Selva. En algunes zones, les precipitacions van caure en forma de tempesta elèctrica i en altres van caure en forma de calamarsa.

El front també va portar fort vent al nord-oest. A Portbou, per exemple, un vent de mestral va portar cops de 110 km/h. Més al sud de la Costa Brava, la tramuntana va ser més feble, amb cops màxims de 60 km/h.



L´evolució del front

L´inici de la setmana es preveu insegur, encara que la temperatura s´anirà estabilitzant. Avui segurament el cel continuarà ple de núvols i hi podria haver algun ruixat de cara al migdia. Tot i així, les precipitacions a les comarques gironines no haurien de ser ni tan intenses ni tan abundants com les que hi va haver al cap de setmana. De la mateixa manera, la cota de neu pujarà als 1.400 metres i dimarts ja hauria d´haver pujat als 2.000 metres.

La fred continuarà present i s´espera que durant tota la setmana hi hagi matins realment més frescos dels que sol haver-hi aquesta època de l´any. No obstant això, a mesura que vagin passant els dies la temperatura s´hauria d´anar recuperant tímidament.