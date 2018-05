Les AMPAs defensen l'autogestió del servei

? Les associacions de mares i pares d'alumnes del Pla de l'Estany i del Gironès havien convocat per ahir a la tarda una concentració de protesta per defensar el seu dret a autogestionar el servei de menjador a les escoles on estudien els seus fills, una demanda que fa setmanes ja van fer pública les AMPAs de la comarca de l'estany, amb el suport de la Fapac, i que també comparteixen altres organitzacions de famílies arreu de Girona. L'acció, però, es va anul·lar ahir mateix perquè (segons va informar la Fapac a través del seu compte de Twitter) l'Ajuntament de Girona va postposar el ple municipal en el qual s'havia de debatre una moció presentada per diferents grups polítics, en la qual es defensa la gestió de les AMPAs i l'actual model dels menjadors escolars. La celebració del ple d'investidura del nou president de la Generalitat, al Parlament, va alterar la sessió plenària de Girona, que es va reconvetir en un ple extraordinari celebrat a dos quarts de 9 del matí i no en l'horari de tarda habitual.

«Amb el menjador no s'hi fa negoci» era el lema de la protesta que les famílies havien convocat per aquest dilluns i al seu darrer hi ha un canvi de model en la gestió del servei que les administracions atribueixen a l'entrada en vigor de la nova Llei de contractes del servei públic, un argument que la Fapac no considera vàlid i que veu com una manera d'afavorir les empreses privades.