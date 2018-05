El Banc de Llet Materna tanca el 2017 amb més del doble de donants gironines que el 2014

Setanta-tres gironines van contribuir l'any passat al Banc de Llet Materna, una iniciativa del Banc de Sang i Teixits per alimentar els nadons prematurs que no poden ser alletats per la seva mare. La majoria dels destinataris de la llet del banc són nadons prematurs extrems, és a dir, nascuts abans de la 32a setmana de gestació o amb un pes inferior als 1.500 grams.

Des de la seva creació l'any 2011, el Banc de Llet Materna ha anat creixent, tant pel que fa al nombre de donants com de receptors. A Girona va arrencar amb tretze donants i des del 2016, supera la setantena, més del doble de les que va registrar el 2014, per exemple, quan van ser 32.

Des dels seus inicis, el Banc ha permès alimentar 238 infants prematurs nascuts a Girona, 38 dels quals durant el 2017.

En total, 3.180 mares d'arreu de Catalunya han donat aliment a 2.549 criatures, passant de les 45 del 2011 a les 624 del 2017, l'any amb més receptors.

Segons les dades del Banc de Llet, l'any passat es van distribuir 1.348 litres als nounats de disset hospitals, un 20% més que el 2016. De mitjana, cada mare va cedir 4,2 litres i va ser donant entre un i sis mesos. El perfil de les donants és d'una dona d'uns 35 anys i que sol començar a donar llet entre els dos i tres mesos del seu fill.

Actualment a Catalunya hi ha una seixantena de mares donants de llet actives, però des del Banc recorden que les necessitats de llet són constants per poder atendre les necessitats dels prematurs i, a diferència de la donació de sang, les donants només ho poden ser durant un període curt de temps.



Els beneficis de la llet materna

A banda dels prematurs extrems, la llet materna també està indicada pels nadons nascuts abans d'hora i que tenen risc de patologia digestiva o intestinal o dèficit immunitari. A més, s'utilitza en nadons després de cirurgies de l'aparell digestiu, ja que és més fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal.

El consum de llet materna de banc en nadons d'alt risc disminueix les infeccions generalitzades greus dels prematurs i combat les necrosis intestinals.

I és que un estudi conjunt del Banc de Llet Materna i el Servei de Neonatologia de l'hospital de la Vall d'Hebron que ha seguit més de 600 nens assenyala que aquest aliment natural redueix fins a la meitat una malaltia digestiva greu dels prematurs extrems.

Una de les afectacions més greus que corren el risc de patir els nadons prematurs i que afecta el seu immadur sistema digestiu és l'enterocolitis necrotitzant, una infecció i inflamació dels intestins amb risc de perforació que, per sort, s'ha reduït molt els darrers anys.

El tractament de l'entercolitis necrotitzant és mèdic, però si l'afectació és més greu, cal un drenatge i fins i tot se'ls fa cirurgia per extreure'n el tram d'intestí afectat. En casos extrems, aquesta patologia pot arribar a produir la mort.

L'estudi ha posat en evidència l'eficàcia de la llet materna com a primera opció en l'alimentació del prematur, i de la llet procedent del Banc, com a segona alternativa, en cas de no tenir la llet de la pròpia mare.

L'estudi, fet entre nadons de la UCI de Neonatologia de la Vall d'Hebron, ha comparat l'afectació en més de 600 prematurs al llarg de dos períodes, del 2010 al 2012, quan encara no se subministrava llet materna de Banc, i del 2014 al 2016, quan ja s'havia implantat completament.

Vanessa Pleguezuelos, responsable del Banc, explica que «amb la llet materna de Banc hi ha hagut una reducció relativa del 50% de la patologia».

L'estudi mostra la importància de donar la llet materna de banc durant les primeres 24 hores després del naixement, quan en certes circumstàncies, la mare encara no pot alletar. La llet materna de banc en aquests casos fa de pont en aquestes primeres hores fins que la pròpia mare no pot alimentar el nadó directament amb la seva llet.