Campdevànol ofereix aquest any quatre places per a les Brigades Joves

Campdevànol ofereix quatre places en la tercera edició de les Brigades Joves, que permeten als joves del municipi entre 16 i 20 anys tenir un primer contacte laboral. S´ofereixen tres places per a la brigada i una per a tasques administratives. Els joves seran contractats al juliol durant mitja jornada laboral i de forma remunerada.

Dijous es farà una reunió informativa al centre cívic. Després s´obrirà el termini per presentar-se, que es tancarà el 25. L´1 de juny serà quan es farà públic el llistat d´admesos i el 25 de juny es farà una prova de selecció.