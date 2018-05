La Diputació demanarà avui a l'Estat revocar les autoritzacions per extraure corall vermell

La Diputació de Girona aprovarà avui per unanimitat una moció que insta el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar l'adjudicació de les 12 llicències d'autoritzacions d'extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors al litoral català, des de Begur fins a Arenys de Mar, i a respectar la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a totes les aigües exteriors catalanes.

La moció, iniciativa d'ERC, també insta a «reforçar el control de la pesca furtiva amb l'objectiu d'eliminar les conseqüències ambientals negatives d'aquesta pràctica i a erradicar la sensació d'invulnerabilitat dels furtius» i a utilitzar «aquesta parada biològica del corall per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l'elevat valor ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret», afegeixen.

Finalment, el text també proposa «col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal preservar».

Segons el portaveu republicà a la Diputació de Girona, Pau Presas, «no ens cansarem a l'hora d'exigir que s'aturi una decisió arbitrària com la de permetre extreure corall tot i que existeixen informes de científics experts, entre ells de les Nacions Unides, que insten a protegir l'espècie i aturar la seva pesca», va sentenciar.

La iniciativa d'ERC forma part de la campanya per aturar les dotze llicències atorgades per l'Estat per extreure corall vermell de la Costa Brava. A banda d'insistir al Parlament de Catalunya i a Madrid, al Senat i al Congrés dels Diputats, també portaran una moció a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions.