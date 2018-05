Dues escoles d'Olot reciclen les restes del menjador

Les restes de verdura i fruita que es generen cada dia al menjador de les escoles Bisaroques i Pla de Dalt d'Olot són transformades en adob amb l'utilització d'un compostador giratori. L'escola del Pla de Dalt ha començat avui el sistema de reciclatge i l'escola Bisaroques el fa servir des de l'any passat.

El curs passat l'escola Bisaroques va començar un projecte pilot sobre el reciclatge de la matèria orgànica. Llavors, els responsables del centre van posar-se en contacte amb els tècnics del consorci de medi ambient comarcal per demanor-los si els podien ajudar a implantar un nou sistema que els permetés millorar el reciclatge de la matèria orgànica que es duia a terme. Van instal·lar un compostador giratori, dins del qual la matèria orgànica està airejada i sotmesa a rotació cada vegada que l'usuari fa una aportació.

Gràcies a aquesta prova i en els 6 primers mesos de funcionament, van compostar uns 300 quilos de matèria orgànica que van generar 200 quilos de compost (aproximadament un 4% de les 5 tones que es produeixen a l'escola durant un curs). Aquest compost s'ha utilitzat per adobar l'hort de l'escola i alguns dels parterres de la ciutat que gestiona el servei de jardineria de l'Ajuntament d'Olot. També s'han repartit bossetes de compost entre les famílies dels alumnes per ajudar a divulgar la tasca que s'està duent a terme des del centre olotí. A la presentació, a l'escola del Pla de Dalt, el regidor de Medi Ambient, Jordi Alcalde, s'ha mostrat confiat que "al Pla de Dalt es repetiran els bons resultats aconseguits al Bisaroques per compost obtingut i per la implicació de tot el centre".

Sobre la base dels bons resultats obtinguts a les Bisaroques, ara s'ha pogut desplegar aquest sistema a un altre centre educatiu de la ciutat: l'escola del Pla de Dalt. El projecte està pensat per ajudar a fer un pas més en el reciclatge de la fracció orgànica en un centre que, fins al moment, no disposava de cap mecanisme per fer-ho més enllà de la recollida a via pública. La directora de l'escola del Pla de Dalt, Carme Salavedra, ha explicat que "des de medi ambient treballem en el projecte Viles Florides i ens van proposar si volíem participar d'aquesta nova iniciativa, que ens va semblar molt correcta". Els tècnics, Marc Arimany i Maria Herrera, coordinadora del menjador de l'escola i els alumnes de 6è Cristian Veste i Queralt Pons han mostrat el funcionament del compostador que des de fa tres setmanes s'ha instal·lat al centre.

Al Pla de Dalt, s'hi ha instal·lat un compostador dinàmic i rotatiu –el mateix que a les Bisaroques- on la matèria orgànica es troba contínuament airejada i sotmesa a rotació cada vegada que l'usuari fa una aportació. El compostatge es realitza de forma natural, mitjançant l'activitat de microorganismes (bacteris, fongs i llevats) a una temperatura d'entre 25 i 55ºC i amb presència d'oxigen. Així, els residus orgànics frescos es converteixen en fertilitzants orgànics, amb aspecte de terra vegetal, de color fosc i sense cap mena d'olor desagradable. L'aparell és estanc, net i inodor, i a diferència de la resta de models, evita la presència d'insectes i altres animals ja que el dipòsit no toca el terra.

Un grup d'alumnes de 4rt, 5è i 6è curs i un monitor de l'escola seran els responsables d'omplir diàriament el compostador amb les restes orgàniques, bàsicament de fruita i de verdura, de la cuina de l'escola. Cada aportació oscil·la entre els 4 i els 6 quilos de material, al qual hi afegiran restes de poda provinents de l'arbrat d'Olot. A continuació, es fa voltar el compostador perquè les restes es puguin barrejar de forma correcta i els mateixos alumnes portaran un registre de la quantitat de restes aportades.