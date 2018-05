FGC invertirà 900.000 euros en renovar els últims trams de via del cremallera de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) invertirà 900.000 euros en la renovació dels últims trams de via del cremallera de la Vall de Núria que quedaven per millorar des que es van començar els treballs el 2015. Es tracta dels trams de via d'adherència que va des de Ribes-enllaç i Ribes-vila i des de Pas de Vilamanya a l´entrada del Cremallera (TR5 i TR6). Les obres, que estan en fase de licitació, consistiran en la substitució del carril, travesses, balast i millora de canalitzacions i desguàs. L'empresa ho va donar a conèixer ahir dilluns durant la reunió de la Comissió Assessora del Ripollès per analitzar la situació econòmica de Vall de Núria i Vallter 2000, ambdues estacions d'esquí i muntanya gestionades pel Grup FGC.

La millora de la via del cremallera no serà l'única inversió prevista a la Vall de Núria. Tal com es va anunciar l'any passat, s'han destinat 9 milions d'euros (9 MEUR) en la compra d'una nova locomotora, dos cotxes remolc i dos intermediaris per reforçar el parc mòbil del cremallera. El nou material disposa d'aire condicionat i està adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. Amb aquesta nova adquisició, es traslladaran dos automotors de Núria cap a Montserrat. L'empresa adjudicatària és Stadler i la data d'entrega prevista és l'últim trimestre del 2019.

Durant la reunió d'ahir de la Comissió Assessora del Ripollès, formada per 37 representants dels agents econòmics i institucionals de la seva àrea d´influència, també es va fer balanç de la temporada d'hivern 2017-2018. Una temporada que s'ha allargat gràcies a les intenses nevades. En el cas de la Vall de Núria, va obrir portes el 2 de desembre passat fins al 8 d'abril. Aquesta temporada ha registrat 122.177 visitants, dels quals 38.389 es corresponen a forfets venuts. I en el Parc Lúdic i la resta d´activitats hi van haver 67.926 usuaris mentre que el tren cremallera va registrar 136.564 viatgers. També destaca el Forfet escolar amb 6.612 visitants, el que representa un augment del 29% respecte a la temporada 2016-17.

Respecte als visitants d'aquesta estació, la gran majoria repeteix experiència. Concretament, el 93% dels usuaris admet haver fet més d'una visita. A més, la majoria es desplacen fins a l´estació amb la família (68%) i el 27% ho fa amb la parella. Cal destacar que l'any 2017, el Cremallera de Vall de Núria va rebre 312.468 visitants, el seu rècord històric.

Més de 42.000 visitants a Vallter 2000

Pel que fa a Vallter2000, l'estació va obrir des del 5 de desembre del 2017 fins al 8 d'abril d'enguany, una setmana més del que es preveia inicialment. Aquesta temporada ha rebut 42.161 visitants, el doble que la temporada 2015-2016 que va ser de 28.526 esquiadors. Una de les dades que es van destacar en la reunió és la fidelitat dels usuaris, ja que el 87% admet que ja ha vingut altres vegades. A més, el 52% visita l'estació entre 1 i 3 dies i el 25% ho fa més de 5 dies. El 75% es desplaça amb la família i el 13%, amb la parella.

Millorar l'eficiència energètica, entre els objectius del pla estratègic

Durant la Comissió Assessora, es van exposar les línies d'actuació dels plans estratègics de les dues estacions. A la Vall de Núria es vol convertir-la en un 'resort/estació de muntanya' de referència sense perdre "l'harmonia amb l'entorn natural". També es volen implantar millores d'eficiència energètica i mesures ambientals.

I a Vallter 2000 el pla estratègic se centra en "mantenir obreta l'estació" per tal que "operi amb normalitat", juntament amb mesures de prevenció d'allaus i de "garantir la innivació del domini esquiable en un 95%".



El president de FGC, Enric Ticó, va subratllar que les dues estacions han assolit aquesta temporada un "rècord històric de visitants" i que confien "consolidar-les" amb l'ajuda de la comissió assessora i els plans estratègics.