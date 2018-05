L'associació de familiars de persones amb trastorn mental celebra el vintè aniversari

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques ha celebrat avui els seus 20 anys reivindicant el suport als familiars de les persones amb trastorn mental i la necessitat de combatre l'estigma per afavorir la inclusió dels afectats en la societat.

"Per nosaltres ajudar els pares és prioritari, perquè les famílies a vegades es troben desemparades. El malalt té el suport de l'especialista, però la família no pot quedar sola", ha explicat la presidenta de l'associació, Maria Combalia, durant l'acte commemoratiu, i ha posat com a exemple la creació, fa uns mesos d'una escola de pares per ajudar els familiars en el dia a dia.

Per la seva banda, el director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona, el doctor Claudi Camps, ha destacat la feina d'una "associació lluitadora" que ha treballat en dos àmbits, assistir a les 250 famílies que la integren, "i lluitar pels drets socials, perquè encara hi ha molt camí per recórrer". "Les persones amb trastorn mental tenen drets laborals, residencials, dret a tenir un projecte de vida", ha recalcat el psiquiatre.

En aquest sentit, ha apuntat que el model comunitari d'atenció a la salut mental, un sistema que la Generalitat vol estendre ara a la resta de Catalunya, ha remarcat que treballar per la inserció dels pacients en la societat redueix els ingressos hospitalaris i és eficient des del punt de vista del sistema sanitari.

L'acte s'ha celebrat al Mirador del carrer de les Dones de Girona en el marc del projecte Temps de Flors de l'entitat. Hi han assistit usuaris, famílies i professionals dels diferents serveis sanitaris i socials d'atenció a la salut mental de la demarcació de Girona, així com representants de les institucions que els gestionen i de les entitats socials que en formen part.