El Ministeri d'Educació renova els concerts educatius als centres d'FP i Batxillerat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicaven ahir la resolució provisional de la renovació dels concerts educatius dels centres privats que ofereixen ensenyaments postobligatoris; és a dir, Batxillerat i Formació Professional.

Aquesta renovació és per a quatre cursos escolars i, per accedir-hi, cada grup haurà de tenir com a mínim 30 alumnes pel que fa a Batxillerat i 18 a l'FP, tot i que la resolució, signada pel ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, diu que es podran tenir en comptes altres ràtios en funció dels ensenyament i les zones on s'imparteixen.

El mateix text també preveu que el concert educatiu –la subvenció pública– s'atorgarà en funció de les dades de preinscripció per al proper curs escolar 2018-2019 i abans que comenci el període de matriculació.



Trenta-sis ? per alumne i mes

Cada centre, per als estudis de Batxillerat o cicles formatius, percebrà fins a 36 euros per alumne i mes –durant 10 mesos per curs escolar mentre el concert estigui vigent–, com a finançament complementari dels mòduls econòmics establerts. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, els centres educatius han d'impartir els ensenyaments de manera gratuïta.

Aquesta renovació dels concerts educatius a centres privats tindrà efecte a partir de l'1 de setembre del 2018. El mes de març passat ja es van renovar els concerts educatius d'educació Infantil, i Educació Secundària Obligatòria (ESO).