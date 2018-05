Els polítics de la Diputació hauran de fer públic el seu patrimoni i currículum

La Diputació de Girona ha aprovat un codi ètic que obliga els membres del ple i els alts càrrecs de la corporació a publicar els seus currículums, el seu patrimoni i els hi impedeix acceptar regals o "tractes avantatjosos de cap classe". El ple l'ha recolzat per unanimitat, però el diputat de la CUP Lluc Salellas no s'ha estat de criticar que el codi "s'ha quedat curt" i que "arriba tres anys tard". Entre d'altres, Salellas ha reclamat que el document inclogués poder saber a qui la Diputació dona obsequis i que es publiquin els extractes de les targetes de crèdit de la corporació. Al ple també s'ha aprovat una moció –altre cop, per unanimitat- que reclama a l'Estat tirar enrere les dotze llicències per extreure corall vermell al sud de la Costa Brava i nord del Maresme.

El codi ètic que s'ha aprovat avui a la Diputació de Girona és d'obligat compliment per a tots els membres del ple i alts càrrecs de la corporació. Inclosos també els dels organismes autònoms (a excepció, això sí, del Patronat de Turisme i l'empresa pública Sumar, que n'aprovaran un altre per la seva banda).

Entre d'altres, el document subratlla que tots ells hauran de publicar els seus currículums i donar a conèixer el seu patrimoni des del mateix moment en què prenguin possessió de l'acta o el càrrec. A més, el codi també els obliga a apartar-se d'aquells assumptes on hi tinguin interessos personals i a no fer servir el seu càrrec per atorgar-se "beneficis" a ells o a tercers.

El codi ètic també dedica un altre apartat als regals, viatges i altres despeses. El document exigeix als diputats i alts càrrecs de la Diputació que siguin austers i els impedeix acceptar regals (fora d'aquells de cortesia), donacions de particulars o "tractes avantatjosos de cap classe".

També els obliga a declinar aquelles invitacions a actes i esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. I pel què fa als viatges, manté el mateix criteri que amb les invitacions: només acceptar que se'ls pagui el bitllet i l'hotel si hi assisteixen convidats "oficialment per raó del càrrec". I sempre i quan aquests viatges els organitzin administracions, entitats públiques o universitats. Mai quan qui els pagui sigui una empresa privada o un particular (a no ser que, si es dona un cas excepcional, el president de la Diputació ho autoritzi).



"Es queda curt i arriba tard"

El codi ètic s'ha aprovat per unanimitat. L'han recolzat tant el PDeCAT com ERC, el PSC, Independents de la Selva (IdS) i la CUP. El diputat cupaire Lluc Salellas ha dit que hi votava a favor perquè el document és "necessari" però no s'ha estat de criticar que s'ha quedat "curt" i que, a més, "arriba tres anys tard".

"Quin tipus d'exemplaritat és, aquesta? No hem estat capaços de fer allò més bàsic que és autoregular-nos", ha subratllat. A més, per a Salellas, el codi ètic que s'ha aprovat avui podria ser "més ambiciós".

Hi ha trobat a faltar, per exemple, que no incorpori saber quins regals (i a qui) dona la Diputació, que tampoc s'hi reculli l'obligació de publicar els extractes de les targetes de crèdit dels alts càrrecs ni que no s'hagi aparellat amb la creació d'una bústia ètica (on el personal i treballadors de la corporació puguin denunciar-hi irregularitats).

El vicepresident de la Diputació Fermí Santamaria, que s'ha encarregat de tutelar-ne la redacció, li ha admès que el codi ètic arriba "tard", però també ha volgut subratllar que aprovar-lo ja suposa "un primer pas" per continuar ampliant-lo. Santamaria sí que ha replicat a Salellas que, d'ençà que va començar el mandat, cap alt càrrec de la Diputació disposa de targetes de crèdit pagades per la corporació.

I pel què fa a la bústia ètica, Santamaria ha explicat que l'aprovació del codi no suposa haver-la deixat de banda. Però sí que com que la bústia es dirigeix al personal de la Diputació –i no als polítics- es mirarà de crear-la apart.

Pel què fa a ERC i al PSC, que també han intervingut durant el debat i la votació, els seus portaveus Pau Presas i Consol Cantenys, han coincidit a assegurar que aquest codi ètic "és un bon punt de partida". Però que a partir d'ara, caldrà anar més enllà. Per assegurar-ne el compliment, precisament, avui també s'ha creat una comissió que avaluarà la conducta dels alts càrrecs i diputats (i que, com a mínim, es reunirà un cop a l'any).



Vespa asiàtica i corall vermell

Durant el ple d'aquest maig, la Diputació de Girona també ha aprovat dues mocions per unanimitat. La primera reclama a l'Estat que revoqui les dotze llicències per pescar corall vermell que el Ministeri ha concedit entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur (Baix Empordà).

El redactat demana també al govern espanyol que estengui la moratòria "a totes les aigües exteriors" del litoral de Catalunya (que és allà on hi té competències). I insta Estat i Generalitat a reforçar el control als furtius amb l'objectiu d'eliminar-ne "la seva sensació d'invulnerabilitat".

La segona moció porta la Diputació a implicar-se a fons en la lluita contra la vespa asiàtica. Entre d'altres, recull que ajudarà a comprar vestits especials, trampes i líquids per frenar l'espècie invasora; que promourà tallers de formació, i que impulsarà una xarxa de recollida de dades conjuntament amb els ajuntaments, els consells comarcals i la Generalitat per saber l'expansió de la vespa.

Per últim, a la tardor, la moció insta la Diputació a tenir equips propis que, cada cop que es detecti un gran niu de vespes velutines, vagin a destruir-lo. La portaveu d'IdS, Gisela Saladich, ha agraït la implicació de la Diputació de Girona en la lluita contra l'espècie i ha dit que, gràcies a les diferents actuacions, a partir d'ara els municipis podran tenir-la com a "interlocutora" (ja que, molts cops, no saben a qui han de dirigir-se).