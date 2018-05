La Selva La primera competició de robòtica educativa de Blanes

El col·legi Santa Maria va acollir dissabte la competició de robòtica Freskibo Manyanet Blanes Cup, organitzada per l'equip docent, exalumnes i alumnes. Les proves van comptar amb una participació de més de 100 infants i joves provinents d'escoles d'arreu de Catalunya, a més de l'amfitriona. L'alumnat d'ESO va ser el primer a competir, amb els robots Lego Mindstorm. Els joves de Secundària podien participar en dos tornejos: un de consistent en construir un robot programat, apte per a un combat de sumo; i un altre centrat amb Blanes i els seus atractius. Per la seva banda, 40 escolars de P5, primer i segon de Primària van fer una demostració amb els Beebots. Els infants havien de programa els robots perquè arribessins a diferents punts d'un tauler o recórrer els carrers d'una maqueta tridimensional de Blanes.