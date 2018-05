Ensenyament ofereix 12.437 places a Girona per al 1r curs de Batxillerat i FP

El Departament d'Ensenyament ha obert la preinscripció en estudis postobligatoris per al curs 2018-2019, tot oferint 12.437 places per al primer any d'estudis als instituts gironins. La principal novetat d'enguany és l'obertura de quatre cicles formatius nous a Figueres, Blanes, Roses i Girona, creats amb l'objectiu d'atendre la demanda de professionals de diferents sectors.

El gruix de les places de primer curs per als estudis postobligatoris –és a dir, després de l'ESO– es concentra a Batxillerat, amb 4.725 vacants; seguides de les prop de 4.000 que Ensenyament ofereix en cicles formatius de grau mitjà. Entre ells n'hi ha un de nou de Preimpressió digital a l'institut Santa Eugènia, de Girona.

Les altres tres novetats es corresponen a graus superiors –per a tots els cicles previstos als instituts gironins s'han reservat 2.430 places–, que es concreten en un de Direcció de cuina a l'institut Olivar Gran, de Figueres; un altre de Desenvolupament d'aplicacions web, al Sa Palomera, de Blanes; i un tercer d'Ensenyament i animació socioesportiva a l'Illa de Rodes, de Roses.

La preinscripció d'alumnes per cursar Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a partir del setembre es va obrir ahir i es tancarà el 24 de maig; l'oferta final de places es publicarà el 29 de juny. Del dia 29 al 7 de juny, serà el torn dels cicles de grau superior; i el nombre de places final es donarà a conèixer el 16 de juliol.