Invertiran 900.000 euros a renovar els darrers trams del cremallera de Núria

El grup de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) invertirà 900.000 euros en la renovació dels últims trams de via del cremallera de la Vall de Núria que quedaven per millorar des que es van començar els treballs el 2015. Es tracta dels trams de via d'adherència que va des de Ribes-enllaç i Ribes-vila i des de Pas de Vilamanya a l'entrada del Cremallera.

Les obres, que estan en fase de licitació, consistiran en la substitució del carril, travesses, balast i millora de canalitzacions i desguàs. L'empresa ho va donar a conèixer el dilluns durant la reunió de la Comissió Assessora del Ripollès (formada per 37 representants dels agents econòmics i institucionals de la seva àrea d'influència) per analitzar la situació econòmica de Vall de Núria i Vallter 2000, ambdues estacions gestionades pel Grup FGC.



El balanç de la temporada

Durant la reunió també es va fer balanç de la temporada d'hivern 2017-2018. Una temporada que s'ha allargat gràcies a les intenses nevades. En el cas de la Vall de Núria, va obrir portes el 2 de desembre passat fins al 8 d'abril. Aquesta temporada ha registrat 122.177 visitants, dels quals 38.389 es corresponen a forfets venuts. Pel que fa a Vallter 2000, l'estació va obrir des del 5 de desembre del 2017 fins al 8 d'abril d'enguany, una setmana més del que es preveia inicialment. Aquesta temporada ha rebut 42.161 visitants, el doble que la temporada passada, amb 28.526 esquiadors.