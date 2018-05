L'Ajuntament d'Olot aconsegueix mantenir totes les línies de P3

El regidor d'Ensenyament, Josep Berga (PDeCAT), ahir, va anunciar que Olot manté les línies de P3. A l'inici de les preinscripcions, el Departament d'Ensenyament havia anunciat la desaparició d'una línia de P3 a l'Escola Malagrida.

El fet va provocar les queixes dels pares al ple de l'Ajuntament. Els pares van exposar que viuen al nucli antic i que els és difícil desplaçar els seus fills a altres zones de la ciutat. Per això, havien optat per inscriure els seus fills a l'escola Malagrida.

En aquell moment, el regidor d'Ensenyament, Josep Berga, els va explicar que fins al final de la preinscripció, l'eliminació de la línia no era definitiva.

Ahir al matí, Josep Berga, es va reunir amb el cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona per explicar-li que hi ha 41 infants matriculats a la línia de P-3 de l'Escola Malagrida. L'oferta inicial d'Ensenyament era de 22 places. Així doncs l'oferta de P3 a Olot es manté en 15 línies.

El regidor ha explicat que davant de l'evidència, el Departament d'Ensenyament ha optat per la decisió més assenyada que, segons ell, és la de mantenir la línia de P3 de l'Escola Malagrida.

Berga ha qualificat la decisió d'Ensenyament de bona notícia per a la ciutat. Ha afegit que excepte algunes famílies que no han trobat lloc a l'escola del Morrot, tots els pares han trobat lloc a l'escola escollida.

Ha exposat que enguany 18 famílies de localitats properes han optat per apuntar els seus fills a les escoles olotines. Hi ha municipis propers que no tenen escola. També ha dit que hi ha menys famílies olotines que hagin optat per matricular els seus fills fora de la ciutat.

També ha explicat que en el global de la ciutat hi ha 331 nens i nenes que començaran P3 i 547 nois i noies que s'incorporaran a l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

El regidor ha apuntat que l'augment d'alumnes d'ESO ha fet augmentar en dues les línies del primer curs de Secundària.