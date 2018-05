L'alumnat de Secundària aporta solucions a les mancances de Banyoles

Les solucions per als alumnes que no tenen transport gratuït, la reducció de l´espera de visites mèdiques, la creació d´espais d´oci per a joves i un mòbil e-park són algunes de les propostes destacades de la cinquena edició del projecte TONI, Tenim Oportunitats Necessitem Idees, que promou l´emprenedoria entre l´alumnat de 2n, 3r i 4t d´Educació Secundària Obligatòria (ESO) de Banyoles.

Enguany, el programa ha rebut divuit iniciatives per millorar la ciutat elaborades als instituts del municipi.

Durant aquest curs 2017-2018, la regidoria d´Educació de l´Ajuntament de Banyoles i els instituts d´educació Secundària de la ciutat han desenvolupat l´activitat conjuntament. El Projecte TONI està dedicat a Toni Carmona, professor de l´institut Pla de l´Estany traspassat fa sis anys.

L´activitat s´emmarca en el treball sobre emprenedoria que impulsen els instituts des d´una metodologia d´aprenentatge-servei, amb el qual es pretén que els nois i les noies projectin idees per resoldre mancances, identificades a partir de l´observació de la ciutat o de les necessitats detectades per diferents agents, i les converteixin en un projecte emprenedor. La cloenda del projecte s'ha celebrat aquest dimecres 16 de maig, a l´Auditori de l'Ateneu de Banyoles.

Al llarg del curs, els nois i noies d´ESO s´han organitzat en grups d´entre 3 i 5 alumnes per elaborar els seus projectes des d´una perspectiva emprenedora, han mantingut contactes amb l´Ajuntament, empreses i diversos col·laboradors que els han assessorat en aquest procés.

En la cloenda d'aquest programa educatiu s´han presentat projectes sobre com reduir l´espera de les visites mèdiques, solucions pels alumnes que no tenen transport gratuït, carrils bici, mòbil e-park, la falta d´il·luminació a algunes zones de Banyoles, més zones de bany, espai d´oci per joves, com corregir la càrrega excessiva de les motxilles, fer semàfors més segurs, més botigues a Banyoles, acabar amb les defecacions de gos a la via pública, la millora dels pàrquings de pagament del centre, l´accessibilitat a les voreres, la il·luminació al voltant de l´Estany, la manca de tendals a l´skate park, la falta d´espais de trobada per a joves i l'oferta de cinema.



La regidora d´Educació de Banyoles, Ester Busquets, ha manifestat que «volem que els propis joves mirin la ciutat i aportin idees, és un projecte amb molt valor».