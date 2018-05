Els polítics de la Diputació no podran acceptar regals i hauran de publicar el seu currículum

Publicar el currículum o no acceptar regals ni viatges pagats per privats serà ara una obligació per a tots els polítics de la Diputació de Girona. El ple va aprovar ahir per unanimitat un codi ètic que és d'aplicació directa per als alts càrrecs de la Diputació i organismes autònoms (excepte el Patronat de Turisme i Sumar, que n'aprovaran de propis). El codi s'ha redactat i adaptat seguint el que marca la llei de transparència i bon govern, tal com ja han fet i faran molts ajuntaments de la demarcació.

L'objectiu és establir els principis ètics i de bon govern dels càrrecs, un conjunt de punts com respectar els drets fonamentals, la no-discriminació, imparcialitat, o la satisfacció de l'interès general.

El document incorpora un apartat dedicat a les «normes de conducta». Per exemple, hauran de declarar els béns i patrimoni, no podran «acceptar regals, donacions o tractes avantatjosos» de particulars i d'entitats públiques o privades (excepte els de cortesia) i només podran acceptar invitacions que es corresponguin amb el seu paper institucional.

En el mateix sentit, no podran acceptar el pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d'empreses privades o particulars (excepte les que autoritzi el president si són d'interès públic o les d'entitats públiques quan hi hagin d'assistir per raó del càrrec).

A banda, s'hi han incorporat esmenes de l'oposició, com les de la CUP de col·laborar amb els mitjans de comunicació per facilitar informació (excepte quan aquesta sigui confidencial), publicar el seu currículum i els mèrits o ser austers (per exemple en els àpats).

Targetes de crèdit

L'oposició va coincidir que el codi era un bon primer pas. «És un pas necessari», va afirmar el diputat de la CUP, Lluc Salellas, que va felicitar el vicepresident Fermí Santamaría -encarregat de supervisar-ne l'elaboració- i als tècnics per la feina, «però s'ha quedat curt». Així, va lamentar que arribi amb tres anys de retard i que «podria ser més ambiciós». També va trobar a faltar que es publiquin els extractes de les targetes de crèdit, saber a qui es fan regals des de la Diputació (punt que el president Pere Vila responia que eren irrisoris, com bolígrafs o llibres, però que ho facilitarien) o la bústia ètica (perquè es puguin denunciar conductes de mal govern a l'ens).

Salellas també va demanar que, a més de polítics, s'adherissin al codi els diferents caps d'àrea.

Santamaría admetia el retard però afegia que «no ha estat fàcil». També va replicar que cap alt càrrec disposa ara de targetes de crèdit i, sobre la bústia ètica, va dir que es podria crear a banda.

Des del PSC, Consol Cantenys coincidia que el codi era «un principi» i va destacar la periodicitat de la comissió de seguiment que vetllarà pel seu compliment (com a mínim un cop l'any) però que cal «avançar». Per la seva part, el portaveu d'ERC, Pau Presas, va destacar que el seu partit ja va aprovar un codi de conducta dels càrrecs i militants «que va més enllà» i que el de la Diputació és de mínims però «un bon punt de partida».

Finalment, el president Vila, en resposta a una petició de Salellas, va assegurar que, amb la complicitat de tots els grups, faran públiques les despeses que justifiquen els diferents partits polítics dels diners que reben de la Diputació.