Quaranta anys cultivant la cohesió social amb el català

a restitució de la democràcia i de les institucions catalanes després de la mort del dictador Francisco Franco va permetre recuperar la llengua catalana a l'escola, on va estar prohibida quatre dècades. I quaranta anys són, precisament, els que ara celebra el Servei d'Ensenyament del Català (Sedec) a Girona i a Catalunya, amb la mirada posada en la feina feta però, també, en les crítiques que l'escola catalana rep darrerament i que colpegen, especialment, el programa d'immersió lingüística.

L'excoordinadora del Sedec a les comarques gironines, Mariona Ventura, i la presidenta d'Amics de la Unesco de Girona, Dolors Reig, van presentar els actes del 40è aniversari d'un projecte que entén la llengua catalana com «una eina de cohesió social, un tret identitari» i un valor patrimonial –tal com va subratllar Reig.

Amb la celebració es vol reconèixer el treball i l'esforç que els docents, els centres i la comunitat educativa han realitzat els últims 40 anys per convertir la llengua en «un dels eixos determinants de l'escola catalana». Així ho va explicar Ventura, qui va recordar que el Sedec es va crear el 1978. Com una de les professionals que va liderar aquest servei a Girona, Mariona Ventura va assenyalar aquesta data com l'inici de la incorporació del català al sistema educatiu, la formació del professorat en llengua i didàctica catalanes i la catalanització de l'escola. Pel que fa als atacs que rep des de fa mesos, va assegurar que «són mentida» i «s'ataca l'escola perquè s'ataca Catalunya».

La història del Sedec i l'anterior, des del naixement de l'escola com a institució social –als segles XVIII i XIX– fins a la definició del nostre model educatiu, es recull a l'exposició «La llengua a l'escola catalana, un model d'èxit», que es pot veure al Centre Cultural La Mercè fins al 22 de maig.