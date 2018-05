Sant Joan les Fonts aprova la compra de la fàbrica Vila per 650.000 euros

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en el ple del dilluns, 14 de maig, va aprovar amb 6 vots favorables dels 4 regidors del PDeCAT i 4 abstencions dels regidors de la CUP la compra de la fàbrica Vila. Es tracta d'una fàbrica de paper situada a la llera del Fluvià.

La fàbrica que en els darrers anys feia paper d'estrassa va quedar declarada fora d'activitat el 14 de març del 2007. Des de llavors, els propietaris l'han mantinguda en bon estat. L'Ajuntament adquireix la finca per un import de 650.000 ?. Pagarà l'import durant un període de 4 anys, sobre la base de pagaments anuals de 162.500 ?. L'acord estableix que l'Ajuntament no pagarà ni interessos ni comissions,

A més de la fàbrica, la compra inclou els terrenys i els immobles que van de l'Estada Juvinyà fins a l'antic bar Cal Rei, al carrer de Santa Magdalena. L'Ajuntament ha informat que la compra té lloc dins la voluntat del consistori de desenvolupar actuacions en el sector i continuar treballant dins del marc del pla especial del nucli antic. Es tracta d'un document aprovat el 2011 per tal de revitalitzar la zona més vella de la localitat.

Fonts de l'Ajuntament han informat que el planejament del sector preveu un espai lliure al llindar nord de l'Estada Juvinyà per realçar l'edificació, declarada com a bé d'interès cultural nacional. Aquesta futura zona verda forma part de la finca de la fàbrica Vila, i és per això que calia la seva adquisició per incloure-la com a espai lliure al voltant de l'Estada Juvinyà.

El Pla general d'ordenació urbana vigent (PGOU) també preveu la construcció d'un nou pont que permeti enllaçar el nucli antic amb el nou eixample que es desenvolupa a l'altre costat del riu, al voltant del mas Peracaula. Al Polígon d'actuació d'aquest sector es preveu el traçat del nou viari que unirà el carrer Enric Granados i el nou pont previst sobre el riu Fluvià. Aquest nou viari està englobat dins d'aquest immoble industrial que és objecte d'aquesta adquisició.

La fàbrica Vila és una de les més antigues d'una localitat coneguda pel seu paper en el desenvolupament industrial de la Garrotxa i en la història del Moviment Obrer.