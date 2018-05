Uns 250 inscrits a les XXIII Jornades Esportives de Salut Mental de Girona

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) celebrarà demà a Banyoles les XXIII Jornades Esportives de Salut Mental de les comarques gironines, que cada any organitza un dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. L'esdeveniment, que enguany lidera el servei del Gironès-Pla de l'Estany, ja compta amb més de 250 persones inscrites.

L'objectiu de la trobada esportiva és promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludables i forma part del programa d'activitats que es duen a terme al llarg de l'any amb els seus usuaris, prop de 450 en el conjunt de la demarcació.

La jornada, amb seu al Parc de la Draga de Banyoles, començarà cap a les 10.30 hores amb diferents competicions i propostes per fomentar la participació: una lligueta de futbol sala, una sortida en bicicleta pels volts de l'estany, una caminada popular i una cursa d'orientació que compta amb la col·laboració dels alumnes de l'Institut Pere Alsius i Torrent de la vila.

El lliurament de trofeus als guanyadors es durà a terme cap a la 1 i hi assistiran representants de l'equip directiu de l'Institut d'Assistència Sanitària i de l'Ajuntament de Banyoles. Aquest any i com a novetat el trofeu serà una maqueta de la pesquera Marimon. La festa continuarà amb un dinar de germanor al restaurant la Carpa.

Hi participaran els Serveis de Rehabilitació Comunitària del Gironès-Pla de l'Estany, Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva (Blanes i Santa Coloma de Farners), el Ripollès, Baix Empordà, el Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica i la Llar Residència La Maçana, de l'IAS, així com altres entitats.



Rehabilitació comunitària

Els Serveis de Rehabilitació Comunitària ofereixen atenció a les persones amb trastorns mentals severs amb un treball professional orientat a la recuperació personal, familiar i social de l'usuari.

El servei està dirigit a la rehabilitació psicosocial d'aquelles persones amb un cert grau d'autonomia i d'estabilitat, i que no presenten situacions de descompensació aguda.

Es troben distribuïts per les diferents comarques gironines i són atesos per un conjunt de professionals format per psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, monitors i auxiliars especialitzats en salut mental i treballadors familiars.

En el seu conjunt, aquests serveis atenen prop de 450 persones l'any. S'hi realitzen més de 65.000 activitats distribuïdes en quatre grans àrees de treball: activitats de la vida diària, rehabilitació psicosocial i cognitiva, promoció de la salut i hàbits saludables i psicoeducatives.