Amplien el programa d'atenció al dol de l'hospital Sant Jaume de Calella

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà, a l'hospitalSant Jaume de Calella, el seu programa d'atenció al dol. Aquest servei es presta a través del programa EAPS (Equip d'Atenció Psicosocial), format per cinc psicòlegs. Quatre d'ells s'integren als equips de cures pal·liatives del Maresme i donen una atenció psicològica i emocional, social i espiritual al pacient i els seus familiars per millorar el seu benestar i qualitat; i l'altra professional és una psicòloga experta en dol que exerceix de referent del Programa d'Atenció al Dol a la comarca. Ara, l'expansió del programa permetrà realitzar grups de dol i atenció individual de manera continuada, a més d'accions comunitàries per sensibilitzar sobre aquesta qüestió als centres educatius i als centres atenció primària.

Aquest programa és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró i l'Obra Social la Caixa, que des de 2009 desenvolupen el Programa per l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades al Maresme. L'objectiu és acompanyar la crisi individual i familiar que suposa el procés de malaltia, preservant el sentit de dignitat de la persona i atenent les necessitats que emergeixen. També s'ofereix seguiment psicològic en el procés de dol, així com suport als professionals de cures pal·liatives, mitjançant formació especialitzada i assessorament.

Des de l'inici del Programa l'EAPS de la Fundació Hospital ha atès a més de 4.000 pacients, 5.300 familiars i 600 persones en dol. Existeix una alta satisfacció dels usuaris del Programa, el 92% dels malalts qualifiquen d'excel·lent o molt bona l'atenció rebuda, i prop del 90% refereixen haver pogut resoldre temes difícils (la major part temes de comunicació i relació amb la família i l'entorn) gràcies a aquest suport.