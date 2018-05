El caravàning europeu té una cita al Pla de l'Estany

Sant Miquel de Campmajor acollirà, entre aquest divendres i diumenge, la cinquena edició de la Meeting Camper al Pla de l´Estany. L´esdeveniment, que es va presentar dijous al Consell comarcal, és una trobada única i pionera a nivell estatal, en la qual «viatgers i aventurers s´agrupen per acampar, assistir a conferències i visitar els expositors d´empreses de tot Europa relacionades amb el món del caravàning» –tal com va informar l´ens.

La trobada es realitzarà a Fang Aventura a Sant Miquel de Campmajor, els dies 18, 19 i 20 de maig. El Consell del Pla de l´Estany hi dona suport i promociona el turisme, la gastronomia i els productes de proximitat.

La iniciativa neix de l´aventurer Mario Vives i la seva passió per els vehicles camper i viatges off-road. Després de fer un viatge en solitari de més de 30.000 quilòmetres durant 52 dies en direcció a Sibèria i Mongòlia, i el 2014 va organitzar la primera trobada per agrupar els viatgers interessats en el caravàning. El programa consta de diverses activitats, com ara conferències de viatgers de renom mundial, debats d´interès sobre l´evolució de la vida i d´habitatges camper a Europa, networking entre els expositors, mostres de marques d´empreses del sector i sobre la gastronomia de la zona.