Competència investiga si sis entitats de lleure van pactar ofertes en concursos públics

L'Autoritat Catalana de la Competència ha obert un expedient sancionador a sis entitats de lleure educatiu, entre les quals hi ha la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont, per coordinar-se, presumptament, a l'hora de presentar ofertes a concursos públics i mantenir, així, una «conducta restrictiva de la competència».

La directora de la fundació, Laura Masferrer, va defensar la correcció de l'activitat, va subratllar que és un procediment administratiu –obert al març i amb un termini de 18 mesos– i va mostrar-se a l'expectativa de com evolucioni.

La investigació oberta afecta la Fundació Girona-Mare de Déu del Mont, que depèn del Bisbat i treballa dins el seu àmbit d'influència, que s'estén fins al nord del Maresme. Precisament, l'expedient fa referència a la licitació d'un curs de monitors el 2017 a Canet de Mar, tal com va explicar Masferrer. La Fundació Esplai Girona s'hi va presentar per impartir el curs –com en altres ocasions–, tot i que la directora va apuntar que no es va arribar a fer. «No hem fet cap pràctica fora de la llei, entenem que no hem fet res més que cursos de l'escola», va reiterar.

Les altres entitats expedientades són les fundacions Pere Tarrés (Barcelona), Verge Blanca (Lleida), Santa Maria de Siurana (Tarragona), Corera (Tortosa) i Esplais Santa Maria (Lleida), totes elles pertanyents a la mateixa coordinadora catalana de Colònies Casals i Clubs d'Esplai.