Deixen en llibertat els dos edils de la CUP del Ripollès

El Jutjat d'Instrucció 1 de Ripoll ha deixat en llibertat els dos regidors de la CUP del Ripollès investigats pel tall del Coll d'Ares durant la vaga general del 8-N per un delicte de desordres públics.

Els dos edils, Mariona Baraldés i Santi Llagostera, s'han acollit al dret de no declarar. A la sortida, on hi havia una vuitantena de persones concentrades donant-los suport, Baraldés ha explicat que "segueixen tranquils" perquè la convocatòria d'aquella protesta era "legal".

Confien que la causa s'arxivarà perquè "les proves que hi ha són absurdes i l'expedient no s'aguanta per enlloc", ha afirmat la regidora de Campdevànol. L'advocada que els representa presentarà l'escrit aquest mateix matí per demanar el sobreseïment. Els dos edils han comparegut davant de la jutgessa després que els mossos els detinguessin a primera hora d'aquest matí per portar-los a declarar. La jutgessa ho va ordenar ahir.

Els dos investigats van desobeir les dues citacions que van rebre per presentar-se als jutjats els dies 26 d'abril i 8 de maig.