Detenen els dos regidors de la CUP que van tallar el coll d'Ares

Els dos regidors de la CUP del Ripollès que no han entrat als jutjats de Ripoll aquest 26 d´abril del 2018

Els dos regidors de la CUP del Ripollès que no han entrat als jutjats de Ripoll aquest 26 d´abril del 2018 ACN

La policia ha detingut els dos regidors de la CUP del Ripollès investigats pel tall de la carretera del coll d'Ares durant la vaga general del 8-N. Els han arrestats cap a dos quarts de vuit del matí als seus domicilis, segons confirmen els Mossos d'Esquadra.



Es tracta Mariona Baraldés i Santi Llagostera, que segons el jutge van desobeir en no anar a declarar per un suposat delicte de desordres públics.



Els CDR i la CUP han anunciat mobilitzacions per ara a les 9 matí als jutjats de Ripoll.





NI UNA MÉS |?? Han detingut la Mariona! Concentració solidària des de ja als jutjats de #Ripoll

No podem tolerar l'excepció ni la repressió! #NiUnaMés pic.twitter.com/ToxCknsgvg „ CUP Països Catalans (@cupnacional) 17 de maig de 2018

?? ATENCIÓ??



Els nostres companys Santi i Mariona del CDR Ripollès estan sent detinguts ara mateix!



??Concentració davant dels Jutgats de Ripoll



? 9h



NO ESTEU SOLS!#elRipollèsnotépor #jotambésóccdr#acolldareshieremtotes pic.twitter.com/1xqSEPjhzw „ CDR Girona (@CDRGironaSalt) 17 de maig de 2018

Comencen a arribar les primes solidàries amb la Mariona i en Santi!



Demostrem que no estan soles i que defensar la República no és cap delicte!? pic.twitter.com/x5QO5OkEri — Arran Ripollès (@arran_ripolles) 17 de maig de 2018

També n'han informat elsdesprés dels fets:Davant dels jutjats de Ripoll ja s'hi comença a acumular gent, quan són un quart de 10 del matí