Un ferit greu en un accident de trànsit a l'N-II a Sant Julià de Ramis

Un accident de trànsit va obligar a tallar ahir l'N-II durant més d'una hora al seu pas per Sant Julià de Ramis. En el sinistre hi va haver un sol vehicle implicat i un ferit.

El conductor va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat en una ambulància del SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

I és que l'únic ocupant del vehicle, en produir-se l'accident va quedar atrapat pel fort cop a la zona dels peus i no podia sortir del cotxe.

El sinistre viari va produir-se pels volts de les nou del matí a l'altura del quilòmetre 725, en direcció Medinyà. Al lloc dels fets h ivan treballar els serveis d'emergències: Bombers, dues ambulàncies del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.

A causa del succés, es van generar cues a la zona que van assolit un quilòmetre de llargada. El tall de la carretera es va aixecar quan passaven cinc minuts per dos quarts d'onze del matí i poc després, segons el Servei Català de Trànsit, la situació viària es va poder donar per normalitzada en aquesta via.