Girona, territori escúter

Girona és el territori dels escúters. La bonança del clima i la facilitat d'aquests vehicles fa que la demarcació s'hagi convertit en la que en té més d'Espanya. L'índex, anomenat taxa de motorització, la situa al capdavant del rànquing amb 4.670 escúters de mitjana per cada 100.000 habitants. En total, a tota la província hi ha fins a 34.680 d'aquests vehicles de motor.

Els vehicles de dues rodes protagonitzen un estudi realitzat per Unespa i Anesdor, anomenat Las dos ruedas en España. A tot Espanya hi ha prop de 3 milions de vehicles assegurats amb aquestes característiques. La majoria són motocicletes, seguides pels escúters i els ciclomotors.

A Girona el repartiment és diferent, ja que són els escúters els que encapçalen els vehicles de dues rodes, amb 34.680; mentre que les motocicletes estan per sota, amb 32.591 i els ciclomotors, finalment, són 8.199. En total, hi ha 75.470 vehicles de dues rodes a tota la demarcació de Girona.

Les zones de costa i les grans ciutats són les àrees on hi ha més concentració d'aquests vehicles de dues rodes motoritzats.

Una mostra que a Girona la gent tria més els escúters és el rànquing dels 100 municipis amb més vehicles d'aquest tipus d'Espanya. Entre els 15 primers llocs, hi ha set municipis gironins. Cal destacar que per cada 1.000 habitants a Blanes, hi ha 100 escúters. Aquesta ciutat de la comarca de la Selva està al capdavant de la llista, amb 4.020 vehicles. En segon lloc, hi ha Sant Feliu de Guíxols, on hi ha 90,91 vehicles per cada 1.000 habitants, del total de 1.912. La tercera posició és per a Lloret de Mar. En aquesta població de la Costa Brava hi ha 83,33 escúters per cada 1.000 habitants, amb un total de 3.040 vehicles. La ciutat de Girona per exemple, ocupa el lloc 14. A la capital hi ha 52,63 escúters de mitjana per cada 1.000 habitants, del total de 5.231 vehicles de dues rodes d'aquesta tipologia.

Un altre aspecte que ha analitzat l'estudi és el perfil de qui condueix els vehicles de dues rodes motoritzats. Majoritàriament, són homes. Tot i que cal dir que, a Girona, els escúters són portats en un 30% dels casos per dones.

Pel que fa a l'edat de conducció, els ciclomotors són els vehicles de dues rodes preferits pels més joves. Entre els 41 i 45 anys és quan es troben més conductors de motocicletes i pel que fa els escúters, es porten sobretot en edats que van dels 33 als 55 anys. A Girona, el 85,5% dels conductors de vehicles de dues rodes té una experiència de més de 10 anys.

Si s'analitza les dades de tot Espanya, cal dir que Andalusia i Catalunya són les regions on hi ha més vehicles de dues rodes. Pel que fa a províncies, Barcelona està al capdavant i està seguida de Madrid, València i Màlaga.

Màlaga, Cadis i Girona

Pel que fa al tipus de vehicle més utilitzat a Espanya, la província de Cadis és la terra del ciclomotor; Màlaga, la de les motocicletes i Girona, com ja s'ha dit, la dels escúters.

Quant als municipis amb més vehicles de dues rodes per cada 1.000 habitants cal distingir entre les tres categories. Chipiona (Cadis) és on hi ha més ciclomotors, amb 77 per cada miler d'habitants. Mentre que Blanes, territori escúter, en té 100 per cada 1.000 habitants. En la categoria de les motos, destaca Rincón de la Victoria (Màlaga), que té una ràtio de 71 motos per cada 1.000 persones.

L'informe també destaca que els vehicles d'alta cilindrada s'ubiquen sobretot a les Canàries, Madrid i la seva àrea d'influència: Valladolid, Salamanca i Galícia. Els conductors que trien aquest tipus de vehicle tenen entre 33 i 45 anys.