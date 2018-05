Una infermera gironina participa en el primer document de consens sobre l'estomateràpia

Una infermera de Girona ha participat, juntament amb 150 professionals d'arreu de l'Estat, en el primer document de consens sobre la «Situació de la infermeria experta en estomaterapia i propostes de millora del col·lectiu dels professionals estomaterapeutes». Es tracta de Gloria Vaquer, infermera estomaterapeuta de l'hospital doctor Josep Trueta de Girona, una de les trenta professionals Catalanes que s'han sumat al projecte Gesto, una iniciativa per oferir millor assistència sanitària als pacients ostomitzats, i que compta amb el suport del laboratori Hollister. Els pacients ostomitzats són anomenats col·loquialment «gent amb bossa» perquè porten un dispositiu adherit a l'abdomen per recollir la femta o l'orina.

«Es tracta d'una investigació de caràcter científic d'enorme rellevància, ja que és la primera vegada que tota la comunitat d'experts en estomaterapia analitza la situació actual i acorda les necessitats de millora a través del consens», assenyala la infermera gironina.

Els objectius d'aquesta investigació eren recopilar l'opinió dels experts en cures de persones ostomitzades, detectar les necessitats de millora en l'entorn laboral o proposar accions de millora i mesures facilitadores del treball de l'estomaterapeuta.

També es pretenia detectar necessitats formatives per a l'actualització de coneixements i millora de habilitats i determinar les competències dels professionals estomaterapeutes.

Segons les dades de l'estudi, a Girona hi ha unes 1.100 persones ostomitzades i cada any es produeixen nous casos. De forma global, a Catalunya hi ha unes 11.040 persones portadores d'una ostomia.



Els resultats

Els resultats del document de consens indiquen que el 100% dels estomaterapeutes reclamen el reconeixement de la consulta d'ostomia dins de la cartera de serveis i d'admissió de l'hospital, que sigui accessible, amb un espai físic adequat i amb plena autonomia a la exercici de l'activitat assistencial.

El 86% dels professionals que hi han participat considera necessari incloure el marcatge de l'estoma perquè la consulta sigui completa i adequada, i més del 90% considera que la prescripció infermera de dispositius de ostomia facilita l'atenció al pacient i que s'hauria d'implantar normativa per recepta electrònica de aquests productes.

A més, el 91% considera que falta sensibilització per part de l'Administració pel que fa a les necessitats de pacients i estomaterapeutes, i dos de cada tres estomaterapeutas reclamen la necessitat d'obrir noves consultes d'ostomia als hospitals.

Finalment, més del 90% reconeix desigualtat territorial o entre els diferents centres sanitaris en l'accés als recursos en la cura del pacient ostomitzat.