Llagostera tindrà un punt de recàrrega de cotxes elèctrics

Llagostera disposarà d'un punt públic de recàrrega de vehicles elèctrics a partir d'aquest mes. El punt s'ubicarà a la plaça Catalunya i la seva instal·lació s'emmarcarà dins el pla d'accions del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Llagostera (PAES).

"Aquesta actuació s'ha endarrerit a causa del nou punt de subministrament elèctric que ha estat necessari ampliar per tal que el carregador funcionés correctament i amb totes les normes de seguretat garantides",

ha explicat l'alcalde de Llagostera Fermí Santamaria.

El cost total de l'actuació ha estat de 15.279,42 euros, dels quals 3.000 estan subvencionats per la Diputació de Girona a través del projecte "Del Pla a l'Acció".

El punt de càrrega que s'instal·larà és del tipus "semi-ràpid", tal i com ha explicat la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera, Nuria Parés. El seu funcionament serà d'accés lliure i gratuït per aquella gent que disposi de vehicle elèctric i disposi de la targeta corresponen per accedir al punt de càrrega.

L'actuació se suma a les accions de foment de l'ús del vehicle elèctric i la mobilitat sostenible impulsades per l'Ajuntament de Llagostera. A finals de l'any passat es va instal·lar un altre punt de recàrrega per a ús del vehicle elèctric de la flota municipal que està previst l'Ajuntament adquireixi aquest estiu.