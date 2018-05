Els metges lliuren avui els Premis Bonastruc Ça Porta

El Col·legi de Metges de Girona entrega aquest vespre la tercera edició dels premis Bonastruc Ça Porta, uns guardons que lliura anualment per reconèixer el compromís i dedicació de tres metges o equips de metges gironins i que aquest any s'emmarquen en el 120è aniversari de l'entitat. La cita, que és avui a les set del vespre a l'EspaiCaixa de Girona, comptarà entre d'altres amb l'assistència del director del Servei Català de la Salut, David Elvira.

En la primera edició, els guardons van reconèixer la tasca del servei de Cirurgia General i Digestiva de l'hospital Josep Trueta de Girona i la unitat de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona. A títol individual, van premiar el doctor Joan Cros, pediatre durant 32 anys a Olot.

Pel que fa a l'any passat, els guanyadors dels premis Bonastruc Ça Porta van ser la unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de l'hospital Trueta, en reconeixement a un model pioner per integrar en una sola unitat d'abast territorial tots els àmbits assistencials dedicats a aquesta patologia, l'internista Àngel Vinyes-Miralpeix, per la seva lluita constant contra la sida, i la pediatra Josepa Almirall, per la seva tasca al CAP de Vilarroja de Girona.

L'acte d'avui inclourà el lliurament de la primera beca e-health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut, creada aquest any amb el Campus de Salut de la Universitat de Girona.

També hi haurà el lliurament de les beques Joan Bruguera per a formació mèdica, com l'any passat, que entrega la Fundació Joan Bruguera de Girona. Aquests ajuts, que compten amb una dotació econòmica de 12.000 euros, està pensada per als gironins amb estudis de Medicina -o que els estuguin enllestint- i la principal novetat de la convocatòria d'enguany és que, si bé la beca està destinada preferentment a cursar estudis d'especialització o treballs d'investigació mèdiques a la Universitat de Montpeller, també es podran concedir beques per a cursos i treballs d'investigació en altres centres mèdics.

Durant l'acte també hi ha prevista la presentació del llibre Primer diccionari de medicina il·lustrat, de la filòloga Rosa Estopà.