Mig centenar d'il·lustradors decoraran l'hospital de Palamós

Mig centenar d'il·lustradors pintaran espais de l'hospital de Palamós i l'ambulatori de Palafrugell inspirant-se en la flora, la fauna i els paisatges de la Costa Brava. Aquesta iniciativa pionera entre els hospitals gironins es durà a terme la darrera setmana de juny i es centrarà en els els espais dels dos centres on s'ofereix assistència als més petits.

Al desembre es va fer una crida a professionals i estudiants del món de la il·lustració, que van mostrar molt bona predisposició per participar-hi, recorden des de l'hospital. En total, una cinquantena d'il·lustradors col·laboraran de manera desinteressada en la transformació de la sala d'espera d'urgències de pediatria, l'entrada a quiròfan i la cinquena planta de pediatria de l'hospital de Palamós i l'àrea de pediatria del CAP de Palafrugell.

El projecte és possible gràcies a la coordinació de l'equip d'AcompanyArt i el reconegut il·lustrador Ignasi Blanch, fundador del projecte «Humanitzem els hospitals», que ha transformat els espais de diversos hospitals i centres sanitaris de Barcelona i d'arreu del món.

Per als centres del Baix Empordà, els il·lustradors ambientaran els espais inspirant-se en el patrimoni natural de la Costa Brava. D'acord amb la visió integradora del projecte, a les il·lustracions també hi serà present l'Aloa, el personatge creat per Acompanyart, que fa de nexe d'unió entre salut, escola i família, i l'heroi de les històries i activitats que dugui a terme l'entitat.

L'actuació està prevista que comenci el dilluns 25 de juny i que s'allargui durant tota la setmana. Prèviament, a principis de juny, tots els il·lustradors visitaran els dos centres per tal de conèixer i familiaritzar-se amb els espais que il·lustraran.

Un cop duta a terme aquesta intervenció i valorats els resultats, Acompanyart espera poder estendre la iniciativa a d'altres hospitals i centres sanitaris.