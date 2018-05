La participació centrarà la trobada del Consell Consultiu de Pacients

La participació de les persones en el sistema de salut i també enla comunitat serà l'eix central de la III Jornada del Consell Consultiu de Pacients a Girona que se celebra demà a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat. El lema de la jornada gira al voltant de quatre paraules, «Compartir - Avançar - Participar – Millorar», que són els conceptes clau i vertebradors de la jornada: compartir per avançar, participar per millorar, participar per avançar, compartir per millorar.

«Les Jornades del Consell Consultiu de Pacients s'estan consolidant com un punt de trobada d'entitats de pacients, famílies, professionals de la salut i de l'àmbit social i de l'administració per reflexionar conjuntament sobre aspectes que ens apropen a la millora del sistema català de la salut», destaquen des del Departament de Salut.

La trobada serà inaugurada per David Elvira, Secretari d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, i Marta Madrenas, alcaldessa de la ciutat.



Cinc experiències

La cita es dividirà en dues parts. Durant la primera part hi haurà escoltar una conferència del catedràtic de ciència política de la Universitat de Girona, Joaquim Brugué, entorn a conceptes com el valor de la participació ciutadana i la seva translació a la realitat.

La coordinadora de participació social del Departament de Salut, Yolanda Lejardi, presentarà el marc de participació ciutadana en salut.

I finalment es posarà sobre la taula l'experiència pròpia del Consell Consultiu de Pacients,com un espai estable de participació, d'escolta activa i de treball conjunt entre les entitats de pacients i l'administració.

A la segona part de la jornada es presentaran cinc experiències de participació des de diferents perspectives. Des d'una perspectiva macro, es parlarà de l'experiència del Pla estratègic de Salut de la Regió Sanitària de Girona, és a dir, la participació ciutadana en la presa de decisions sobre les polítiques de salut, incorporant les seves preferències i visions.

Des de la perspectiva meso es presentaran dues experiències de participació en l'àmbit de les organitzacions, els serveis de salut i la comunitat: per un costat, com s'ha dut a terme el projecte ComSalut a Pineda i a Salt, els dos municipis de la regió sanitària de Girona on està implantat, i per altre el projecte +PrimàriaBCN, projecte de participació ciutadana que té per objectiu millorar l'atenció primària a Barcelona ciutat.

I finalment, des de la perspectiva micro, de decisió individual davant la salut d'un mateix, es presentarà l'experiència del programa Cuidador Expert Catalunya per a familiars de persones amb dany cerebral adquirit a l'Institut Gutmann i la implantació de la diàlisi peritoneal a l'hospital Josep Trueta de Girona, un tractament que es diferencia de l'hemodiàlisi clàssica, que es fa al centre sanitari, perquè es fa des de casa, evitant el desplaçament al pacient.

La cloenda de la jornada anirà a càrrec de Miquel Carreras, director territorial del Departament de Salut a Girona, i Yolanda Lejardi.