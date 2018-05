La policia de Ripoll ven escuts solidaris per recaptar fons contra el càncer infantil

La Policia Local de Ripoll s'ha adherit a la campanya Escuts Solidaris #pelsvalents, una iniciativa que han activat ens els últims mesos cossos policials d'altres municipis per contribuir a recaptar diners destinats a la lluita contra el càncer infantil. El cos ha encarregat la confecció de 500 escuts brodats que estan inspirats en els oficials que llueixen els agents, amb la insígnia de la vila com a referent central i amb el lema superposat «Pels valents». Es poden comprar a la seu de la mateixa policia, a l'ajuntament, així com en diversos establiments comercials i tenen un cost de 4 euros.

La iniciativa té com a objectiu final aportar fons per a la investigació i recursos pel Pediàtric Càncer Centre de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centre en construcció cridat a ser el més gran d'Europa en la seva especialitat. Sant Joan de Déu ha fixat en 30 milions d'euros el capital necessari per a la creació del centre.

Des del cos de la policia de Ripoll es mostren molt satisfets amb l'acceptació de la campanya per part de la ciutadania.