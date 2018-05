Posaran llums ambientals permanents en un camí drecer que uneix dos barris d'Olot

L'Ajuntament d'Olot posarà 28 llums ambientals al camí drecer que ajunta els barris de Sant Miquel i del Morrot. Es tracta d'un camí que evita una gran volta als veïns que volen anar d'un barri a l'altra. Segons ha explicat el regidor, Josep Berga (PDeCAT), els llums estan d'acord amb les normes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per evitar la contaminació lumínica.

Tot i que el camí, va entrar en servei fa aproximadament un any, l'Ajuntament amb el suport del Consell de Veïns del barri de Sant Miquel no ha decidit quins llums posaria fins ara. En aquest sentit, Josep Berga ha explicat que han volgut comprovar el funcionament d'uns llums similars que funcionen al camí del volcà Montsacopa.

Berga ha explicat que són uns llums posats a l'altura dels genolls que donen llum al terra. És a dir, que la lluminària no s'eleva i consegüenment no contamina el cel nocturn. Els llums tenen una forma similar a una lletra /L/ invertida i són fets d'un material molt resistent. El regidor ha apuntat que la qualitat dels llums ha fet pujar el pressupost fins a 32.000 €.

També ha assenyalat que serà una il·luminació permanent pel fet que és un camí usat totes les hores del dia, però en especial els matins i vespres. Es tracta d'un camí de poc menys de dos quilòmetres que voreja les faldes dels volcans Montsacopa i la Garrinada.

La funció del camí és comunicar el barri de Sant Miquel un dels més poblats d'Olot amb el barri del Morrot on es concenten molts serveis i hi ha un polígon industrial. Per exemple, al Morrot hi ha l'Institut d'Ensenyament Secundari Montsacopa, l'escola del Morrot, els camps de futbol base del Morrot i el temple Sikh de la ciutat. Pel que fa al polígon, hi ha concessionaris d'automòbils, l'escorxador, indústries del metall i un elevat nombre de tallers de tot tipus.

Respecte als nivells d'ús del camí, Josep Berga, ha explicat que, de moment, no disposen de dades, però ha indicat que, segons explica la gent que participa en el Consell de Barri, té molta utilitat.