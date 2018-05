Bescanó tanca 2017 amb un superàvit de 372.295 ? i un deute del 45,23%

L'Ajuntament de Bescanó ha tancat el pressupost de 2017 amb un superàvit de 372.295,869 euros i un dèficit del 45,23%, gairebé dos punts menys que el 2016 i amb la previsió de reduir-lo fins al 39,76% a l'acabament del 2018.

A banda d'aquestes dades, el govern (de CiU) ha destacat, també, que el pla d'inversions programat per enguany es realitzarà íntegrament amb recursos públics, de manera que les inversions previstes es faran sense haver de demanar inicialment cap nou crèdit bancari. Aquest pla inclou inversions per un valor de 843.667,60 euros i el projecte d'urbanització de la zona Sud-Oest del municipi, pressupostat en 1.640.000 euros.

En consideració de l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, aquests resultats posen en relleu «la tasca de control i rigor» que porta a terme l'equip de govern en l'àmbit pressupostari, «sense deixar de prestar tots els serveis» que s'ofereixen des de l'Ajuntament.

Pel que fa al pla d'inversions per a 2018, el batlle va remarcar que inclou subvencions per un valor del 20% de les inversions previstes i que «el fet de no haver de demanar crèdit facilitarà que aquestes inversions es puguin dur a terme amb més celeritat». Aquestes inversions estan destinades, principalment, a l'estalvi energètic, l'asfaltatge de carrers, la millora de les instal·lacions de la zona esportiva i dels parcs infantils. També es comprarà un nou vehicle de neteja viària i sistemes de seguretat i videovigilància en llocs estratègics del municipi.