El conflicte dels examinadors de Trànsit es desencalla

El conflicte dels examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) s'ha desencallat i tot indica que s'hi ha posat punt final. Aquest dimecres es va aprovar una esmena els pressupostos generals de l'Estat que ha permès el reivindicat complement específic d'aquest col·lectiu de funcionaris. L'esmena aprovada per unanimitat era del grup de Ciutadans però també n'havien presentat el PSOE i Units Podem amb el mateix contingut.

Aquesta esmena permet dotar de prop de 3 milions d'euros una partida dedicada als examinadors. Això es traduirà en el fet que els funcionaris vegin incrementat mensualment el sou en 250 euros. L'aprovació d'aquesta esmena suposa posar fi a un conflicte enquistat de fa mesos i que ha provocat que molts dels estudiants del permís de conduir, principalment del cotxe, no hagin pogut treure's el carnet quan pertocava degut a les mobilitzacions del col·lectiu en forma d'aturades.

De fet, durant l'any passat van estar prop de mig any fent vaga i això ha generat que el 31 de gener hi hagués encara 7.431 persones pendents d'examen pràctic a les comarques de Girona. Una situació que ha suposat problemes a les autoescoles de tipus econòmic i també a l'hora del tracte amb els alumnes, que veuen llunyana la data de fer examen.

Ara, per tant, després d'això caldrà tornar a situar al calendari els exàmens i, finalment, l'amenaça de noves aturades que planava de nou sobre el col·lectiu dels examinadors de la DGT quedarà aturada. Ara caldrà recol·locar tots aquests alumnes que s'han quedat enrere així com els nous que volen pujar a Montjuïc a fer les proves.

Des d'Asextra, el seu president destacava en un comunicat que el que han aconseguit «no hauria estat possible si no haguéssim comptat amb la unió de la immensa majoria del col·lectiu examinador» i fa «un reconeixement públic a tots els que s'han sacrificat en nom de tot el col·lectiu integrant el Comitè de Vaga, entre els quals em trobo, amb tots els inconvenients i perjudicis que això comporta». Des del sindicat CSIF ahir també es va fer un comunicat on es felicitava el col·lectiu per haver arribat a l'acord.