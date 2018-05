Un cotxe va cremar durant la matinada de dimecres a dijous al polígon d'Aiguaviva, a tocar de Vilablareix. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc, on aquell moment hi havia uns treballadors a uns 100 metres de l'incendi, els quals no van resultar ferits. El cotxe va quedar totalment cremat i els fets es van desencadenar pels volts de tres quarts de quatre de la matinada.