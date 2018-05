Detenen els edils de la CUP del Ripollès, que no declaren al jutjat

El Jutjat d'Instrucció 1 de Ripoll ha deixat en llibertat els dos regidors de la CUP del Ripollès investigats pel tall del coll d'Ares durant la vaga general del 8-N per un delicte de desordres públics. Els dos edils, Mariona Baraldés i Santi Llagostera, es van acollir al dret de no declarar.

A la sortida, on hi havia una vuitantena de persones concentrades donant-los suport, Baraldés va explicar que «segueixen tranquils» perquè la convocatòria d'aquella protesta era «legal». Confien que la causa s'arxivarà perquè «les proves que hi ha són absurdes i l'expedient no s'aguanta per enlloc», va afirmar la regidora de Campdevànol.

L'advocada que els representa presentarà l'escrit aquest mateix matí per demanar el sobreseïment. Els dos edils van comparèixer davant de la jutgessa després que els Mossos els detinguessin a primera hora d'ahir al matí per portar-los a declarar.

La jutgessa ho va ordenar dimecres. Els dos investigats van desobeir les dues citacions que van rebre per presentar-se als jutjats els dies 26 d'abril i 8 de maig.

Els dos regidors de la CUP del Ripollès van entrar als jutjats de Ripoll quan faltaven pocs minuts per a les deu del matí i ho van fer per una entrada lateral d'un garatge, custodiats per dos mossos de paisà i sense captar l'atenció de la vuitantena de persones que hi havia a l'entrada principal per donar-los suport. El CDR del Ripollès havia convocat la concentració a primera hora del matí després de conèixer la seva detenció.

Uns vint minuts després, tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs i van sortir dels jutjats. Ho van fer amb els aplaudiments dels concentrats i els crits de «No esteu sols». També es van escoltar proclames com «Ni un pas enrere» i «Visca la República». La regidora de Campdevànol, Mariona Baraldés, va explicar que s'havien acollit al dret de no declarar. «Hem vingut perquè no teníem més remei, teníem claríssim que, fins que no poguéssim decidir nosaltres, no havíem de passar comptes amb la justícia espanyola i menys amb les mentides que s'han dit», ha manifestat. I va afegir, «la pilota està sobre la teulada» de la justícia.



«Les proves són absurdes»

La regidora va reiterar que confien que s'arxivi el cas tot dient que «seria el més sensat» perquè «les proves que hi ha són absurdes i l'expedient no s'aguanta per enlloc». Malgrat tot, tampoc descarta que el cas segueixi endavant. «Estem en el moment que estem i tots sabem el que hi ha, però tranquils ho estem des del primer dia», va subratllar Baraldés.

Per la seva banda, Raquel Vilar, l'advocada que els representa, va avançar que presentaran l'escrit als jutjats per demanar el sobreseïment de la causa. També va explicar que la causa dels dos regidors és la mateixa que els altres tres càrrecs electes que el 26 d'abril passat ja van comparèixer. Es tracta de les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP), i el regidor de Ripoll Roger Bosch (ERC). Ara, segons l'advocada, es veurà si «cal fer més diligències o si directament ja es decideix l'arxivament o l'obertura del judici».